指控寵物店累貓B近盲　石希露稱遭匿名恐嚇　Marf等女星密切關注

ViuTV選美真人騷《美選D.n.A》參賽者石希露（Olga）曾任職獸醫診所助護多年，更主持過節目《守護毛小孩》，十分關注動物權益。日前，她在社交網站公開多張貓咪患眼疾的照片，以及一系對話截圖，指一間寵物店疏忽照顧，令相中的貓咪「寶珠」雙眼嚴重感染，貓咪經非牟利獸醫診斷後，須即時做手術摘除左邊眼球保命，「寶珠」現時由她照顧：「手術後，我將貓咪情況和單據都WhatsApp給寵物店，換來是一句令人心寒嘅『型！』。試問不是你疏忽照顧隻貓，寶珠至於會失去一隻眼嗎？想問良心何在？」事件引來不少圈中人關注，女團COLLAR人氣王Marf（邱彥筒）、「至尊辣媽」趙詠瑤及「宅男女神」李蔓瑩等更分享帖文。

曾參加ViuTV選美真人騷的石希露（Olga）一向關注動物權益。（Instagram/@olga_shek）

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及後，寵物店負責人亦有在社交網站反駁Olga指控，指自己並非疏忽照顧，亦曾帶「寶珠」求診：「牠求診後都沒有轉好，才找義工出領養。」她又堅稱Olga無中生有：「如果我要拋棄隻貓由一開頭佢就病得咁嚴重，我一早拋棄咗亦都，唔會搵好心人照顧佢」、「我真係唔明白，點解要係咁吹水喺度誣衊人哋」，搞到《同班同學》女星麥芷誼也忍不住留言區向她開火：「我嘅睇法係你道德價值觀扭曲咗，有事發生就狂搵藉口」、「呢種扭曲又不懂自省嘅思想模式，真係唔係一日半日練成，真心，我其實戥你可憐多過憎你」。事件主角Olga不久之後也在社交網站再反駁，更大爆寵物店負責人以不人道方式繁殖貓隻。

點擊下圖觀看寵物店負責人反駁，以及麥芷誼回覆：

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昨日（2/14），事件再有新進展，Olga在社交網站上指自己持續收到匿名恐嚇訊息之餘，更收到寵物店發出的律師信：「寵物店要求15/2 1pm前，刪除有關帖文以及公開道歉，否則對我作出誹謗控告。」她透露除了到尖沙咀警署備案，亦有找專業團隊協助法律事宜：「冇諗過將事情和證據公開，不但得唔到寵物店回應和道歉，更惡人先告狀。只是想為寶珠討回公道，事情卻變得一波三折……最後聲名（明），本人就算傾家蕩產都絕對不會為不公事件而妥協。」不少圈中人亦有分享帖文。

COLLAR人氣王Marf（邱彥筒）亦有在IG分享事件最近動態。（Instagram/@_marifemarife_）