魯庭暉寫千字文讚袁澧林紅硬兼勉勵陳卓賢　Ian︰唔好整喊我

MIRROR成員陳卓賢（Ian）出新歌《留一天與你喘息》，粉絲亦對他有新作期待已久，MV在YouTube平台上架兩日，已得到過百萬的觀看次數，且普遍也是得到正評，粉絲們再次聽到「Ian式情歌」的感覺。MV亦特別邀請到文青女神袁澧林（Angela Yuen）擔任女主角，兩人齊齊扮演精神病患者。而ViuTV總經理魯庭暉亦有在IG出po講對Angela Yuen和Ian的感受。



魯生寫了千字文講《留一天與你喘息》MV的男、女主角，即是Ian和Angela Yuen。（IG截圖@lofaig）

魯生在IG貼上一張Ian 新歌MV的圖片，跟網民分享了兩個故事，第一個故事，是關於Angela Yuen，他表示第一次認識對方，是因為拍一個廣告，他前上司做導演的廣告，他說︰「（廣告）好唔好呢啲我唔講啦，但係我睇完佢條片之後，就記得片中嘅女主角，我心諗，呢款樣，實紅喇。」他又續說︰「跟住過咗一排，我哋就嚟開台，而當時負責拍第一條宣傳片嘅同事，同我講話佢哋想拍一個45分鐘短劇，當中有兩個男主角一個女主角。我完全冇參與，佢哋拍完俾個file我，我一睇….咦點解個女主角咁熟口熟面嘅，哦，原來就係我當日睇到嗰個廣告嘅女主角。好自然咁佢做咗我哋開台第一個節目嘅女主角。雖然嗰個唔係咩高成本節目。但係成件事自然到爆，有啲嘢，就係咁自然。」的確，Angela Yuen的文青形象大受年輕人歡迎。

魯生一向都好撐MIRROR 12位成員。（資料圖片）

而至於魯生要講的第二個故事，相信就是講到Ian，其實魯生的確是見證着他的成長，由寂寂無名玩《全民造星》，到現在成為萬人的偶像，魯生對他的認識相信是深入的，他寫道︰「呢個人同我嘅起點，從我嘅角度睇，係三個字：『後樓梯』故事講完。係呀講完啦。因為佢唔鍾意將啲嘢周圍講，所以講佢嘅故事，係講幾個字咁上下㗎咋。即係咁嘅，有啲人一直其實好努力，但唔代表佢要長篇大論話你聽。每個人嘅經歷都唔同，開心同唔開心，其他人未必理解。我哋身邊嘅人要做嘅，就係相信佢，陪住佢。因為，佢一定會一步一步咁，愈嚟愈好。最後，我只係想講，有啲故事好自然就會寫到出嚟，有啲故事呢，要好努力好努力，經歷好多好多，先至會發生。冇嘢要比較，冇話邊個好，但所有故事都有共同嘅一點就係，繼續寫落去。」

Ian新歌MV好浪漫。（IG@iancychan）

Ian和Angela Yuen都有留言回覆魯生。（IG截圖@lofaig）

關於第二個故事，寫得好感動，亦好勉勵，引來了Ian親身回應說︰「Please dont make me cry.」而一班「Hellosss」亦表示勁感動，紛紛留言道︰「多謝魯生，多謝你看到Ian的努力！」、「魯生你搞到我地喊哂」、「多謝魯生睇到低調默默做事嘅Ian」等等。

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