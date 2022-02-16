陸永重提樂壇頒獎禮某歌手鞋底融化　Bob林盛斌笑到失控噴水

由無綫J2台創意總監C君，聯同農夫拍檔陸永、以及林盛斌（Bob）和麥美恩（Mayanne）一起主持的J2特備節目《各位觀眾4條傾》日前談到樂壇頒獎禮趣事，C君大爆在一次頒獎禮中，某歌手竟然命令另一位歌手幫他拿水。之後陸永再提起另一件樂壇頒獎禮趣事，令阿Bob笑到失控噴水。



四位談到樂壇頒獎禮趣事，C君大爆在一次頒獎禮中，某歌手竟然命令另一位歌手幫他拿水。（影片截圖）

C君說當時在後台，歌手A竟然吩咐歌手B「攞杯水畀我，唔該」。歌手B沒有理會行開，C君立即跟歌手A表示B同樣是歌手不是侍應，歌手A回應說：「唔係嘛，咁醜樣係歌手？」C君及後寫下歌手A和B的姓名，眾人亦不意外歌手A的行為。

歌手A的行為亦扣起了阿Bob的不快回憶，他指多年前在某一次的電台大型演出，台長要求阿Bob找不同歌手錄宣傳，當時他遇上了歌手A，阿Bob心知不妙先向唱片公司人員提出要求，對方表示：「佢唔講呢啲，唔緊要，你咁勇試下搵佢」。阿Bob一手拿紙，一手拿錄音筆，便向歌手A表達來意，豈料一臉不屑的歌手A接過紙張後，用英文爆粗：「What the F**K」，再將紙張掉落地上行開。阿Bob直言他的行為十分傷人：「使唔使咁大支嘢？好大打撃，我心諗你會有報應。」不少網民估計歌手A是陳冠希。

阿Bob說一臉不屑的歌手A接過紙張後，用英文爆粗：「What the F**K」，再將紙張掉落地上行開。（影片截圖）

陸永分享另一件樂壇頒獎禮趣事，他說當時歌手們綵排後落台，看到地上有焦黑東西。隨後一直跟着焦黑道路到化妝間，發現源頭是一名歌手的腳底，陸永大叫：「佢隻鞋融咗，佢着好厚底，但個膠底唔知因咩熱力係咁融。佢唔係兩邊融，所以就變高低。」現場人士聽後拍手大笑，陸永再寫下這位歌手的名字，並表示：「仔嚟，你（Mayanne）唔識，要撈過樂壇先知。」當阿Bob看到名字後，不禁失控笑到噴水，不少人好奇歌手的身份，亦有人猜測是王友良。

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