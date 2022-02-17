王思聰新女伴慎婕飛上枝頭變鳳凰　閨密爆黑歷史曾是反叛少女

內地前首富，萬達老闆王健林愛子王思聰，身邊女友一直如走馬燈，近日他再有新歡登場，有網民在情人節偶遇王思聰在澳門永利酒店門外，身邊還有一位拿著鮮花的美女，之後二人還在名店買手袋及撐枱腳，而該名美女真身曝光，原來是23歲內地網紅慎婕，不過她過去多次被揭出黑歷史，繼被指整容外，更被閨密好友指她曾經有過離家出走的反叛時期。

王思聰新女伴成為網民關心話題。（微博圖片）

王思聰帶新女伴慎婕，情人節同遊澳門。（微博圖片）

王思聰一直不乏女伴，但她卻特別鍾情於網紅，除了一擲千金打賞，又會乘坐私人飛機出席派對，繼網紅孫一寧後，王思聰近日情人節同遊澳門的美女，也是網紅慎婕，皮膚白滑，身材纖瘦，標準的美人臉，王思聰送花送袋給女伴，又一起在酒店現身，非常恩愛。

網紅慎婕被質疑外貌經過後天加工。（微博圖片）

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但有網民指王思聰的女伴慎婕曾經整容，眼睛和鼻子也經過後天加工，而慎婕就否認傳聞，指自己只是減肥後輪廓才跟昔日有點出入。不過相對於整容的傳聞，慎婕曾跟閨密韓安冉鬧翻而互相爆料，卻是小巫見大巫，慎婕指韓安冉曾被男士多次「約炮」，而韓安冉馬上反擊，指昔日閨密曾經有一年半時間離家出走，在沒有收入的日子，傳出進行不道德交易，而且價錢只是700元，雖然韓安冉能清楚講出時間地點，但始終未有實質證據，網民也只是半信半疑，現在慎婕搭上王思聰，隨時飛上枝頭變鳳凰，昔日黑歷史之說，最終只是得啖笑，沒有人深究。

同場加映白雲靚相：