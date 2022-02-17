晚吹｜BabyJohn爆撰稿員被怪力推　岑樂怡都講過化妝間有怪事連連

由BabyJohn（蔡瀚億）、陳俞希（Hailey）及梁祖堯所主持的ViuTV節目《晚吹 - 空肚講宵夜》，最新一集齊齊分享靈異故事，他們講到在上幾集錄節目時，原來有靈異事件發生。ViuTV雖然開台不久，不過也偶有靈異事件在錄影廠發生。ViuTV早幾年一直用柴灣舊廠仲和租用邵氏清水灣廠拍攝，後來在九展設立自己的錄影廠。



BabyJohn講到早幾集節目時發生的靈異事件。（電視截圖）

+ 4

發生在《空肚講宵夜》的靈異事件，主持講到是跟撰稿員子華有關，BabyJohn說︰「佢喺早幾集，應該都有剪出嚟，有一吓我哋講講吓嘢嘅時候喺度笑嘅，因為子華無啦啦喺嗰度仆一仆。」當時子華手上的稿和提示板都跌了在地上，他又想把東西捉住，就出現了似是雜耍表演的動作，當時他們笑完就算。但之後主持再拍攝時，有人跟他們說子華因為這事害怕了很久，「原來佢嗰刻唔係想做任何提示，提我哋啲咩嘢，亦都冇諗過做任何嘢，佢話佢畀嘢推，佢話有一道力喺後面推佢，導致佢向前仆，於是佢想一手捉住啲嘢之後，佢就望吓後面有邊個推佢，但好記得，我係眼尾咁望到嘅，佢後面係冇人嘅！（梁祖堯︰冇人，真係冇人！）」雖然之後Hailey表示子華背面的地上有條電線，但她說︰「可能佢真係feel到啲我哋feel唔到嘅嘢。」

有一集《晚吹 - 總有一瓣喺左近》的主題是電視台的靈異經驗，他們請到友台導演Fred，他們指因為電視廠沒有窗，所以是長期聚陰的地方，可能會有較多怪事發生。他們又說拍攝時不可以看天花板，因為長期會有「人」在上面看。（電視截圖）

另一單是岑樂怡（阿妹）在去年其中一集《晚吹 - 總有一瓣喺左近》上面分享的，阿妹話有次拍這個節目時，有一集另一位主持詹朗林有在化妝間招靈的一個環節，「自從佢招完靈之後，個化妝間有勁多怪事發生」，詹朗林補充︰「因為有兩個紙紮公仔同我一齊招靈，但就話有嘢係附咗落去，所以我哋某層嘅Office都成日有人聽到有小朋友喺度玩，係好多人聽過，好近期嘅。」

岑樂怡在潘紹聰主持的網上節目《恐怖在線》分享過其他ViuTV的故鬼。（YouTube影片截圖@Edmond Poon）

還有一些未知是在新廠還是舊廠發生的，但亦好恐怖，是由阿妹在潘紹聰主持的網上節目《恐怖在線》分享過的。她表示是在拍攝時發生，當日準備好拍攝，關好有隔音作用的門，阿妹卻聽到一下大力的呼吸聲，即時關寶慧也與她對望，她們加上小占（英健朗）齊齊望向左上角，非常靈異。過幾集後，他們問節目嘉賓一位師傅，他亦指同一個方向，阿妹說︰「自此之後，我哋就講嗰個廠，因為有好幾個師傅上到嚟都話有小朋友喺度百厭玩喎，有時又喺茶水間，就會愈嚟愈多呢啲故事可以對應到。」他們表示有不少工作人員都在茶水間見到過，是幾位小朋友，阿妹又說︰「同埋有時啲飯明明冇開，無啦啦會打開晒啊，或者有糖會畀啲小朋友拎咗。」

同場加映︰愛妻號張智霖與袁詠儀結婚21年 細數圈中婚姻有20年或以上的藝人

愛妻號張智霖與袁詠儀結婚21年 細數圈中婚姻有20年或以上的藝人