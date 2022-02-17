TVB《Hands Up》群組兩人染新冠肺炎　關宛珊防疫屋企都戴口罩

無綫（TVB）節目《Hands Up》主持伍文生和潘靜文於昨及今日經檢測後初步確診，TVB發通知表示懷疑他們於2月13日食午飯時感染。當天星期日大部份主持以及某份小主持都參與拍攝，不過所有人拍攝時都有戴上口罩。據知當日食飯時大家因為不想到公司Canteen食飯，所以才選擇叫外賣，各人拿了自己的午餐後亦各自各坐開食飯。



TVB恐爆《Hands Up》群組。（劉志源攝）

主持之一的陳若思（Amber）接受《香港01》訪問時說，表示自己在家中用檢測包做了快速測試，結果是陰性的，說：「今日喺屋企做測試係nagative，今個星期六、日都停咗廠。呢兩日我都唔敢出街，而家都好驚（中招）呀。」

陳若思（Amber）。（IG圖片）

關宛珊也是《Hands Up》主持之一，關宛珊的老公Patrick Sir接受《香港01》訪問時說：「我同太太用檢測包驗過兩次都係陰性，嚟緊唔排除去診所，不過就唔會去檢測中心啦，一來多人同唔方便，同埋我哥哥開診所，去佢度都得。」

Patrick Sir和太太關宛珊以及兒子一家三口。（IG圖片）

他續說現時自己工作照常，不過《東張西望》所有主持都要戴口罩拍攝，更說：「《東張》就regular嘅，八號風球都唔會改。」至於太太關宛珊，則需要暫停《Hands Up》工作。他亦說：「太太驚傳染我同BB，而家喺屋企都戴口罩，即係除咗沖涼都戴住！」更笑言：「哈哈，所以BB仔今日全日都見唔到Mami嘅燦爛笑容。尋晚佢收到電話嘅時候都好緊張，我嗰時同BB玩緊，佢聽個電話傾傾吓仲行埋入房，之後見到佢嘅時候已經戴住咗個口罩。」

呂靜文。（IG@bbbonnielui）

《Hands Up》主持呂靜文（Bonnie）回覆《香港01》訪問時，則表示自己星期日（2月13日）剛好沒有上班，說：「雖然我唔係直接接觸者，但都係間接接觸，所以呢幾日我都會keep住檢測。製作組呢兩日停咗工，至於我嘅工作安排就仲未定好。呢幾日我都唔會出街住。」

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