《造星IV》暐翹退學求入行　冇羨慕COLLAR︰好有機會將來似佢哋咁

ViuTV選秀節目《全民造星IV》已於去年年底圓滿結束，除了官方宣布的女團COLLAR已經於上月出道外，ViuTV也似乎也簽了不少有潛質的新人。而當中的20強裏面得到第11名的成績的暐翹（林暐翹）以中性的打扮示人，在節目開頭剪接出來的性格也未有太討好，但憑着她的努力，在決賽上令觀眾們對她改觀。比賽完結，前方的去向未知，早前她更在IG出po直言自己「感覺有點迷失」，見到曾一齊並肩作戰的COLLAR成員們發展順利，她表受《香港01》訪問時，雖表示沒有羨慕，但是她說︰「見住佢哋咁成功嘅時候，我會記住我同佢哋個起點可能都一樣，咁我好有機會將來可以好似佢哋咁樣。」



暐翹為了參加《全民造星IV》，就索性連大專也退學，專心向演藝方面發展。（受訪者提供）

現年20歲的暐翹本身跳開拉丁舞，為了參加《全民造星IV》，就索性連大專也退學，專心向演藝方面發展。比賽時，有些網民直言不喜歡她的性格，所以初期她亦有不少負評，她表示沒有不開心，她知道網民說她很串，但她覺得自己反而將這些意見變做動力，她又指自己重看Pre-round比賽時的自己，才發現自己會給人這樣的感覺，她說︰「我覺得網民講嘅嘢係最真實，佢哋喺節目察覺到一啲我自己唔知嘅嘢，所以當時網民嘅評語係令到我有最大嘅轉變。」

暐翹透過《全民造星IV》，認識到一班好朋友。（IG@wyllislwk）

暐翹在比賽得到的得着，是多了不同的發展方向，唱歌跳舞賺到一些經驗，認識到一班朋友。性格方面，她自言亦有不少轉變，「以前跳舞一直長期喺一個比賽模式，自己個人會比較繃緊同硬朗咗，所以你睇《造星》嘅時候，一開頭個性格，或者唔識同人相處，而家個人放鬆咗好多，同埋識得點樣同人相處咗好多。」另外，之前她出po講到︰「完了造星後的半個月，過得沒有太充實，感覺有點迷失。」字裡行間感受到她的失落，對此她解釋是因為自己一直跳了多年的舞蹈發展亦很理想，現在就想將發展重心放在演藝方面，而很多野才能她還是在學習階段，她直認為前途感迷失，她說︰「加上自己未有一個好明確嘅方向，自己有不安同憂慮，而家都叫做渡過咗。」

對於前途或簽什麼公司，暐翹表示︰「隨緣，好多嘢都冇懷才不遇呢件事，我覺得就算冇公司簽，或者有其他發展嘅時候，努力就OK。」（受訪者提供）

現時暐翹並沒有全職，希望可以接些model工作，由於她已退學希望做自己想做的事去追夢，所以她承認錢銀方面也有點困難，她說︰「自己都好希望教跳舞，將跳舞賺返嚟嘅錢可以擺落去演藝嗰方面。（但有疫情影響？）係啊，都好多謝我媽咪咁support我，一直都好支持，喺最難嘅時候佢都一直繼續畀啲資源我去學。（有經濟上資助你少少？）係啊，因為之前自己教跳舞都好耐之前。」

暐翹見到COLLAR的成功，替她們感到開心。（IG@_marifemarife_）

講到見到女團COLLAR一出道就成為「風頭躉」，被開到暐翹有沒有羨慕，她表示︰「羨慕我又覺得冇嘅，我覺得好戥佢哋開心，因為其實佢哋嘅成員我本身都一齊努力過，大家都friend，見到佢哋嘅發展，其實自己都好開心。同佢哋做埋同一樣嘢，自己當然想啦，自己想入女團先會參加《造星》，希望自己同佢哋一樣咁努力，都係一個動力，見住佢哋咁成功嘅時候，我會記住我同佢哋個起點可能都一樣，咁我好有機會將來可以好似佢哋咁樣。」她暫時就未有簽ViuTV或其他公司，她說︰「隨緣，好多嘢都冇懷才不遇呢件事，我覺得就算冇公司簽，或者有其他發展嘅時候，努力就OK。」

+ 3

同場加映︰《造星IV》隱藏冠軍Yoyo廣告接到冇停手 人氣分分鐘蓋過COLLAR

+ 10