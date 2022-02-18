三十九｜田美都摧毀《機智醫生》形象做小三惹批評：掩蓋她的魅力

【三十九／孫藝珍／田美都／Netflix】由孫藝珍、田美都、金芝賢主演的韓劇《三十九》（서른, 아홉）16日開播，逗趣又輕鬆的情節，獲得觀眾滿滿共鳴感，以4.4%亮眼收視率出發。不過，田美都所飾演的角色在劇中卻成了已婚舊愛的小三，不但談著不倫戀，還要男方為了她離婚，角色設定讓韓媒直呼「雖然擺脫了前作《機智醫生生活》形象，但可惜了」。



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田美都在《三十九》中飾演的「鄭燦榮」一角，因為拒絕與男友一起出國留學而分手，隨後男方因為留學期間一夜情搞大了現任妻子的肚子而結婚，回國後卻因為忘不了鄭燦榮而藕斷絲連、經常秘密約會，面對好友的指責「婚外情」行徑，鄭燦榮卻以「（男方）婚後兩人就沒上過床」為由，堅稱不是婚外情，此外屢屢要求男方離婚，然而一方面又在大街上賞不倫男女巴掌。

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韓媒《10ASIA》針對田美都的人物設定，寫下報導批評角色根本是「只許州官放火，不許百姓點燈」，加上田美都先前就曾在發佈會上透露在劇中將飾演罹患絕症的角色，《10ASIA》認為她雖然成功擺脫了前作《機智醫生生活》裡的溫暖形象，然而這次的角色卻「掩蓋了田美都本人的魅力，相當可惜」，最後更提到「才剛開播的《三十九》，會不會陷入老套的劇情走向裡，能否克服外界的擔憂，展現新鮮的樣貌」，將會是接下來的能否抓住目光的重點。

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