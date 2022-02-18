54歲妮歌潔曼以超低腰短裙登雜誌封面　大騷腹肌少女身材驚艷網民

美國知名雜誌《Vanitu Fair》每年年頭都會推出特別刊「Hollywood Issue」，邀請年度最受矚目的名人、演員、導演等製作特輯。本年度登上封面的，包括有奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）、Idris Elba、Andrew Garfield、Michaela Jaé Rodriguez、劉思慕、「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、彭尼露告絲（Penélope Cruz）及Kristen Stewart。

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當中最搶鏡的，就是現年54歲的奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）。她在封面中穿上Crop Top及超低腰短裙，大騷腹肌和長腿。妮歌Fit爆的身材驚艷網名，有不少人都忍不住留言大讚妮歌54歲都仍然保持到好身材，亦有人指妮歌的身材比起20歲的模特兒更Fit，令人非常羨慕！

妮歌潔曼身材超好！（IG/@vanityfair）

妮歌潔曼曾接受訪問時透露，能夠保持著少女身材的秘密就是習慣了少食多餐加做運動，而自己最喜歡的就是室外慢跑和游泳。至於飲食方面，妮歌的主食以海鮮為主，少脂肪，高蛋白質，有效美容又可飽住瘦身。另外，無論任何天氣都會堅持用凍水洗臉，促進臉部的血液循環，使肌膚保持活力和增強彈性。

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