逝者代言人｜教授殺妻木箱藏屍案超心寒　要令人窒息只需2KG力？

在J2最新播出的節目《666永: 逝者代言人》，透過昔日在香港發生過的恐怖命案，來讓大家認識到法醫如何憑科學鑑定來釐清死者的死因，為亡者取回公道。繼上集提及的「名模白骨案」，在昨晚（17/2）播出的一集中揭開了轟動全港的「大學教授殺妻案」背後細節。

由陸永、黃子桐、陳欣茵主持的《逝者代言人》，邀請了全球首位華人齒科法醫梁家駒醫生，向觀眾法醫如何在惡劣的情況下，靠著極少的線索來找出命案中過程及離奇死因。發生在2018年的「大學教授殺妻案」，梁醫生透露在屍體被發現時頸上纏著電線並已經開始腐爛，所以解剖過程非常困難。由於屍體已腐爛較難找到勒痕，但能透過其他特徵來真實死者是被勒死的。

殺人不費力 令人窒息只需用2KG力？

梁醫生表示如果是勒斃的案件，通常死因都是窒息。死者身上，尤其是臉部及眼底，或者器官，解剖時會看到器官有小紅點。因為一個人被勒死時，血壓會快速上升，血管破裂而形成這些紅點。第二就是臉會特別腫，因死者的頸被勒住，動脈有血液流通，但靜脈循環不了，臉就會充血，腫得非常厲害，並呈深紫色。

另外，梁醫生指，根據100年前一位法國病理學家指出，其實要讓一個人窒息如果按對位置，只需要用2KG力就可以讓靜脈停止流動，5KG力就能停止動脈輸血，而一般成年人在缺氧超過3分鐘就立即會有生命危險

「教授殺妻案」木箱藏屍轟動全港

發生在2018年的「大學教授殺妻案」轟動全港，香港大學機械工程學系副教授張祺忠，於偉倫堂宿舍與妻子陳慧文口角，最後以電線勒死對方。張把妻子屍體藏進行李箱，由於案發是正值炎夏，屍體迅速散發臭味，張從木材店買來八塊木板，依照行李箱的尺寸製作木箱。之後幾天，張把木箱分別留在露台及大堂某角落，同時製造妻子離家出走的假象，更與女兒到警局報警。

香港大學機械工程學系副教授張祺忠。（資料圖片）

港大黃克競大樓滿佈濃烈屍臭味

張祺忠回到家將屍體移至自己黃克競大樓的辦公室，在搬運時又放上爐具和微波爐以作掩飾。數天後警方在到達偉倫堂及其辦公室進行調查，警方途經張祺忠辦公室，聞到濃烈臭味，而揭發藏著妻子屍體的木箱。當年有傳媒報道，張祺忠辦公室走廊充斥濃烈屍臭味，在該樓層中央冷氣的出風口，亦不斷吹出陣陣難聞氣味。

在衝動下殺死妻子的張祺忠被捕，案件在高等法院審訊時，揭開張與妻子結婚30年來經常遭妻辱罵，因不堪長期受言語暴力，才一時犯案。雖然有350朋友舊生等求情，指張是好好先生，可惜法官認為即使張是一個關心他人、仁慈的人，但他冷血殺害和他結婚30年的妻子。而陪審團已否定張因精神失常或受激怒而殺人，最後謀殺罪成，判處終身監禁。