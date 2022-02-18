勿說是推理︱菅田將暉平價打造潮Look　白石麻衣瑛太客串谷收視

日本富士電視台月九劇《勿說是推理》由菅田將暉主演，講述高智商大學生久能整（菅田將暉飾）因為大學同學身亡而被指認為嫌疑犯，從此所到之處都有命案發生，堪稱「命案磁石」；自命平凡的他還意外成為警方的幕後軍師，屢屢成為破案關鍵。日劇《勿說是推理》該劇首播平均收視達13.6%，即使上周迎戰冬奧直播賽事仍突破雙位數字，成績令人滿意！

菅田將暉（左三）主演《勿說是推理》和濱邊美波（左四）主演的《Doctor White》一眾演員合體宣傳，以上兩部劇集已於「黃Viu」上架。（《勿說是推理》官方Twitter圖片）

首度主演富士月九、歌影視三棲影帝菅田將暉是日本藝能界知名潮人，不但數度被圈中造型師票選為「私服最時尚男藝人」，熱愛古著的他還會親手改造衣服，據知他更試過製作獨一無二的紅色連身裙送給好友小栗旬的女兒，展現才氣一面，所以他與《勿說是推理》中不修邊幅的人設可謂存在極大反差！

劇中自命平凡的久能整經常自嘲：「我只是靠著父母接濟的普通大學生。」為符合角色設定，菅田將暉每集都以格仔頸巾、長版大褸的大學生造型現身，看似千篇一律，卻被眼利的日本網民發現他的低調Fashion，光是第一集便換上五條頸巾，而且大多出自日本街頭品牌，最便宜只售$912日圓（約港幣$62），其他則落在$4000日圓（約港幣$270）至$10000日圓（約港幣$677）不等，其餘單品如冷衫約$17600日圓（約港幣$1190），價格相宜又有明星加持，喜愛日系打扮的觀眾們不妨趁低吸納！

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另外，《勿說是推理》採用典型的單元劇形式播出，因此每周都有知名演員跨刀客串，如「最強綠葉」遠藤憲一和小日向文世便在第一集和第五集驚喜現身、上位中的柄本佑和門脇麥擔任分集主角，「門面擔當」白石麻衣和男神代表瑛太則是串連整部劇集的關鍵人物，為該劇生色不少，難怪製作人草谷大輔也笑言豪華的演出陣容令他受寵若驚！他更透露今後還有更多強勁串星陸續登場，敬請大家期待。2022年全新冬季日劇《勿說是推理》逢星期二下午在「黃Viu煲劇平台」上架，觀眾可免費緊貼劇集進度。