家族榮耀｜Hillary劉沛蘅演千金小姐　家底豐厚靠《膠戰》入屋

劇集《家族榮耀》近日在無綫（TVB）熱播，在劇中飾演熊黛林（Lynn）大女馬招娣的劉沛蘅（Hillary），性格開朗，雖然貴為馬家千金，但完全無架子。天生童顏的Hillary與Lynn有不少對手戲，現實中其實兩人同屬一間模特兒公司，而Hillary亦同樣家底豐厚，家住何文田豪宅，有「模界薛凱琪」之稱的她外形出眾，大受歡迎，早前更與洪卓立傳出緋聞！



熊黛林（Lynn）與劉沛蘅（Hillary）同屬一間模特兒公司，兩人在劇中飾演母女。（微博@COOLSTYLE）

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現年30歲的Hillary原來已經入行14年，是Lynn及Angelababy（楊穎）的同門小師妹，初期以拍廣告為主，近年積極參與影視作品。Hillary曾主持香港開電視節目《美少女日本民宿》，之後一連主持了兩輯ViuTV遊戲節目《膠戰》，與呂爵安、岑珈其、魏浚笙、徐浩昌及黃正宜組成6膠，成為節目的「女神擔當」，更令她成功入屋。

Hillary成功入屋！（影片截圖）

早在擔任Model時期，Hillary就以「狄易達女友」的身份為人熟悉，據知兩人曾拍拖四年，狄易達更一度搬入女友在何文田的豪宅同居半年，直至2014年正式分手。上個月洪卓立（Ken）在IG顯示動態上載了一張Hillary抱住狗仔的照片，雖然未有寫下字句或加上表情符號，但「男友視角」惹來外界猜測他們是情侶關係，但Ken其後否認拍拖，強調兩人是好朋友，公開抱狗相只是一場誤會，純粹想分享狗仔的得意相，最後有朋友發現才知撳錯掣。

洪卓立在IG限時動態上載了一張Hillary抱住狗仔的相片，充滿「男友視角」的感覺。（IG截圖）

不少網民都大讚他們好合襯！（IG@hungcl）

事實上Hillary與Ken好有淵源，Hillary曾先後擔任Ken歌曲《數寄屋橋次郎》及《喜劇收場》的MV女主角，Ken又曾在32歲生日正日分享了一張Hillary從後攬着他的花絮相，當時已有不少網民留言送上祝福，更大讚他們好合襯。Hillary不但樣貌甜美，燦爛笑容融化不少觀眾，原來她身形亦十分出眾，私底下她更不時在社交平台大派福利！