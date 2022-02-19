周揚青曝光超級豪宅健身房高科技設施　網民驚嘆：貧窮限制了想像

羅志祥舊愛，內地網紅周揚青（Grace）家境富裕，含住金鎖匙出世的她絕對是一名「白富美」，她除了愛在社交網上分享她的扮靚心得之外，還經常大曬她的奢華生活，以及她家住的超級豪宅，令人驚嘆！

周揚青爸爸大手筆送豪宅作為生日禮物，還特地設計了一間星空頂電影院。（IG截圖）

前日Grace就於小紅書post了一段段片公開了她家中的健身房，並寫道：「千呼萬喚的Roomtour來咯」，片中她逐一介紹這間私人健身房的設備，又強調內裡所以物品都是她家真金白銀買回來的，謝絕賣廣告。目測她的健身面積有一千呎，房內擺放了一庭三角鋼琴、一部橢圓儀、多張梳化、兩張豪華太空艙按摩椅，以及一部騎馬機等，還劃分了不同區域。在瑜伽區擺有一面全身大鏡，鏡子最特別之處是有高科技電子跳舞老師指導，令人大開眼界。網民看完Grace的健身房都大為讚嘆，紛紛留言表示：「間房大過我間屋」、「富婆就是這樣吧」、「這根本是健身室」、「你的家真是超級大」、「羨慕哭了」、「有錢真好」、「貧窮限制了想像」。

周揚青生活奢華。(周揚青IG)

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據悉Grace爸爸是一間國企的老總，身家過百億，他在Grace 32歲生日時送了一幢別墅給寶貝女，因為Grace喜歡星空，還在豪宅的內部設計了星空頂電影院。Grace的豪宅是複式設計，不但樓底超高，空間闊落，還有一盞水晶吊燈，盡顯氣派，感覺有如置身商場似的。不少網民都感歎Grace屋企猶如皇宮一般奢華。

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大廳擺放了一棵3米高的聖誕樹。（微博@周揚青）

其實Grace之前亦曾曝光過她所住豪宅的其他部分，包括擺放在大廳的巨型Figure、至少3米高的聖誕樹、超大型衣帽間等等，衣帽間內裝了兩盞水晶吊燈，除了設有衣櫃、手袋櫃之外，還有一個三面鞋櫃，每面鞋櫃都有10層，每一層都擺滿名牌鞋，有網民估計她所收藏的鞋總值逾一千萬元，相當奢華！

衣帽間內有一個三面鞋櫃。（IG@gracechowwwww）