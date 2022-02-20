香港電台陪市民打抗疫戰　港台電視32變「防疫資訊台」推兩大節目

新冠肺炎肆虐全球，本地最近更爆發第五波疫情，香港電台（RTHK）最近亦有為抗疫出力，不但將港台電視32定位為「防疫資訊台」，並於前日（18/2）增設兩大節目《抗疫快訊》和《防疫速遞》，更在原有節目加插更多抗疫資訊，向市民提供最新最準確的訊息。

香港電台將港台電視32定位為「防疫資訊台」，並推出兩大節目陪市民抗疫。。（電視畫面）

《抗疫快訊》為每小時一節的五分鐘節目，於每日早上八時至晚上十二時每小時正點播出，由節目主持人向市民報道防疫、抗疫的最新訊息，包括最新確診個案、檢疫安排、強制檢測最新安排、檢測站的輪候狀況確診者輪候入院的時間等。節目亦會介紹一些實用資訊，例如快速抗原檢測包的使用方法、接受家居檢疫人士的注意事項等。

《抗疫快訊》每日向市民報道防疫、抗疫最新訊息。（電視畫面）

至於《防疫速遞》則是30分鐘直播節目，於港台電視32於2月18日起每晚9時播出，主力為香港市民歸納當天的第一手防疫資訊，而上述兩個節目《抗疫快訊》及《防疫速遞》都會配以手語傳譯，照顧不同市民需求。另外，港台亦已特別開設「香港電台同行抗疫」網上專頁（https://rthk.hk/covid19），一站式網羅港台防疫抗疫有關的節目內容，以及其他相關健康資訊。

《防疫速遞》主力為香港市民歸納當天的第一手防疫資訊。（電視畫面）

除了新節目，香港電台第五台《香江暖流》（周一至周五早上播出）會增加「抗疫焦點」的環節，而不同頻道的電台節目，例如《晨光第一線》、《開心日報》、《自由風自由PHONE》、《體壇123》、《Backchat》、《活。樂。12點》及《清晨爽利》等，亦增設「抗疫小貼士」環節，照顧習慣從電台節目取得資訊的聽眾。至於英語廣播方面，除了上述提及的《Backchat》，第三台會推出全新防疫特備節目《COVID Update》，本地疫情最新消息，亦會報道有關檢疫隔離和海外疫情資訊，並會邀請專家，解答聽眾有關疫情的問題。

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