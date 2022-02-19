新冠肺炎｜69歲靚聲王張偉文證實確診急送院　未知現況令人擔憂

第五波疫情肆虐，多間安老院舍都相繼爆疫，有報道指現年69歲的「靚聲王」張偉文確診新冠肺炎，其監護人方俊透露今日（19日）接到張偉文所住安老院舍電話指院內有一名職員染疫，經快速測試後同層多位院友初步確診，而張偉文已送往廣華醫院，他指張偉文患有腦退化及未有接種疫苗，現時仍未收到醫院方面進一步消息，情況令人擔憂。



休養近一年後，張偉文的身體狀況有明顯改善，精神不錯。（電視截圖）

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方俊透露張偉文所住的大廈有兩間護老院，另一間護老院先爆發疫情，直至昨日（18日）張偉文入住的護老院有職員確診，於是院方今日（19日）安排所有院友及職員接受快速測試，結果發現有數位長者受感染，而張偉文正是其中一位，他更指據院友透露張偉文早兩日已經不舒服，而方俊與張偉文已失聯一段時間，最後一次見面是在農曆新年前陪對方覆診。

近年受糖尿病、腰椎問題困擾的張偉文不良於行，需要靠輪椅及拐杖代步。（視覺中國）

近年受糖尿病、腰椎問題困擾的張偉文不良於行，需要靠輪椅及拐杖代步，前年更不慎在酒店跌倒，暴瘦60磅變成皮包骨身形，不過休養近一年後他的身體狀況有明顯改善，去年12月在文化中心舉行演唱會，坐住輪椅獻唱。由於疫情關係，方俊無法到護老院探病，現時張偉文入院，他亦大感無奈，因自己媽媽也患腦退化，實在無法照顧兩個人，而他暫時亦無法得知張偉文現況，非常擔心。

張偉文去年10月以表演嘉賓身份亮相慈善節目《善心滿載仁愛堂》：

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