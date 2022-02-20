陳楨怡第8名兵仔身份曝光助進軍內地　舊愛周子揚嬲爆怒斥狗男女

2020年港姐亞軍陳楨怡（Celina）早前被「西貢地王之子」周子揚連番爆料，踢爆她一腳搭兩船、愛收兵、是長期吸煙者和想要女一角色換簽十年TVB長約等，港姐形象插水！日前周子揚終極爆料指女方與他分手時已有新歡，直言是第四者導致兩人分開。今日有報道指Celina的新歡是31歲內地演員路宏，Celina與對方在內地網劇《漫影尋踪》飾演情侶，男方對獨自到內地拍劇的Celina照顧有加，兩人感情一日千里，在朝夕相對下燃起了愛火，更經常在橫店片場出相入對，又曾拍拖撐枱腳食龍蝦拉麵。有指Celina在劇集煞科後更會去路宏位於北京的老家。

2020港姐亞軍陳楨怡被周子揚連番爆料，踢爆她一腳搭兩船、愛收兵、是長期吸煙者和想要女一角色換簽十年TVB長約等，港姐形象插水。（IG/ @celina_harto）

翻查Celina的社交網，原來她在限時動態中隱藏了她與路宏的放閃片，兩人在片場自拍，連等埋位時黐到實，男方又陪她慶祝生日以及除夕倒數迎接新年，她還為短片加上星星特效，看來很享受與對方共聚的甜蜜時刻。而在其中一條短片中，兩人共處於燈光昏暗的房間內，一起自拍，男方更面露甜笑。

Celina發文道歉。（IG@celina_harto）

路宏的條件完全符合Celina「收兵」的要求，他身高有1米80以上，曾參演《新還珠格格》、《錦衣之下》、《千古玦塵》及《新白蛇傳》等，在內地人脈廣博，有助Celina在內地演藝圈發展。對於Celina疑再收兵，曾揚言不再回應與Celina感情事的周子揚，就嬲爆回覆傳媒大罵兩人是狗男女，直斥Celina背叛她，欺騙了他一年半的感情。

周子揚。(周子揚ig)

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