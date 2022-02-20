方力申狂讚陳瀅皮膚好、夠爽朗　講唔出馮盈盈優點︰諗唔到

藝人陳敏之近來邀請方力申（小方）到YouTube頻道節目《Chi Chat》做嘉賓，小方自從跟鄧麗欣分手後雖然緋聞多多，包括有馮盈盈和陳瀅等，但似乎真命天女仍未出現，他在訪問中講到林盛斌（阿Bob）為他做紅娘的故事，竟然令他好卻步？



小方大呻阿Bob這位「金牌媒人」曾令他好尷尬。（YouTube影片截圖@陳敏之 Sharon Chan）

方力申講到自己的花名是「肥仔」、「小方」和「万刀甲」。而被問到緋聞女友的陳瀅的3個優點，他不用多想就答到，分別是英文好、皮膚好和爽朗夠義氣，因為他跟陳瀅熟一點，而另一個緋聞女友馮盈盈，他就講笑說「諗唔到」。

小方一下子就想到陳瀅的3個優點，分別是英文好、皮膚好和爽朗夠義氣。（IG@missjni）

小方之前曾自爆自己有玩過交友app，當時他更被封鎖了兩日，因為有人投訴，所以要他驗證才解封。最後他也將app刪除，事關後來又要他再驗證，他覺得太麻煩，他又說︰「同埋玩咗10個月都有啦，課金都課咗咁耐。要畀會費，男仔要畀錢㗎，要畀月費。」他表示自己不敢約人見面，「我發覺我都係唔敢約人出嚟，所以就不如唔好玩啦。」他覺得在app入面可以看不到同的人，他是出於好奇成份居多。

阿Bob撮合了多對有情人。（資料圖片）

講到圈中有「金牌媒人」之稱的阿Bob，小方笑言「唔敢問佢」，他解釋︰「因為佢啲sell嘅技倆硬得濟。我試過一次兜口兜面食一餐飯，女artist嚟，佢（阿Bob）就會問我『方力申啱唔啱啊？筍盤嚟㗎，佢（該名女藝人）鍾意你喎！』我就喺佢對面咋嘛，（阿Bob說）『你得就得㗎啦！』佢咁樣喎！（敏之︰真係好尷尬啊！）所以我發覺原來外面啲人成日都傳我呢，係佢搞出嚟！」

小方公開多年前他跟定欣的合照。（YouTube影片截圖@陳敏之 Sharon Chan）

又試過一次阿Bob介紹過另一個身材好的女人給小方認識，但小方表示︰「太好啦，我比唔上佢係咪先？我又唔係一個好好身材嘅人。」敏之就問他在找女朋友方面是否要求很高，他即說︰「我唔玩女人㗎嘛，所以我要求好高㗎！」他強調即使對方「幾靚都好」，都要看看二人的溝通和價值觀，更要想想自己心入面有沒有常常掛住這個人。

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小方表示如果找女朋友，對方是圈內或圈外都沒有所謂。但他在感情方面一向好低調，不會放閃，即使是以前跟圈內人拍拖都好低調，「都係好多年之後先會有人知，所以之前都係地下情，同助手、同事去玩都係一班人，基本上嗰時我未公開之前係唔會兩個人出去食飯。」敏之講起TVB也有好多單身筍盤，好似胡定欣、李佳芯（Ali）和唐詩詠。小方表示自己跟詩詠認識了20年，拍《Y2K》年代已認識。而他在16、17歲時已認識定欣，當年她參加TVB的「Cover Girl選舉」，小方跟朋友第一次到電視城一廠觀看定欣表演，他還即場公開當年二人的一張合照，非常青春！小方強調跟定欣現在只是朋友，入行多年都各有各忙好少聯絡，被問到他為什麼現時不考慮定欣，小方說︰「而家唔係單身就要諗啊嘛？朋友呢個世界唔係男就女㗎啦，唔係個個人都有feel㗎嘛，要追㗎嘛。」不過他沒有落閘，他表示︰「緣份嘅嘢就唔定嘅，今日唔係唔代表聽日唔係嘅，我唔想講到咁咩。」

定欣現時已是視后級人馬。（資料圖片）

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