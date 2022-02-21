王卓淇被批「不像港姐了」　長文反擊：網紅影響力隨時比演員要高

近年TVB不少女藝人陸續離巢，轉行、結婚產子、轉換跑道挑戰幕前其他工作都有。現年30歲的2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）自去年離巢無綫後，定居內地轉戰社交平台，不時上載噴血靚相，日前卻因網友一句「你不像港姐了，你像網紅」以長文還擊。

現年30歲的2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）自去年離巢無綫後，定居內地轉戰社交平台。（IG：@erin__kay）

Erin一向以長腿見稱，IG貼滿面尖晒腿靚相，又不時有街拍照及出入高級餐廳，在IG即時動態表示看了一條留言評論她「你不像港姐了，你像網紅」，覺得「挺好笑」，表示：「我不認為網紅在現在社會是貶義詞了，現在已經是KOL年代，網紅影響力隨時比很多演員都要高。」又反問誰能定義「港姐」，不認同「天天穿正裝說希望世界和平」，她認為「只要不傷害人，有資格活出自己喜歡的樣子」強調自己不會受過去刻板印象影響，最重要「我覺得現在我真的很好看，暫時不需要整容」。

王卓淇（Erin）不時晒照牌長腿。（IG：@erin__kay）

為捍衛現時身份，Erin列舉網紅現在的地位已大大提升：「去年中國收入top 20的公眾人物，有19個都是網紅，只有一個是傳統定義上的明星，我深深佩服每一個KOL，因為他們「有才華、努力，懂自己拍攝、剪片、P圖、直播…粉絲破百萬、千萬…這樣優秀的人難道不值得鼓勵和肯定嗎？」又表明為自己感到自豪：「出道以來，我堅持底線，沒有出賣過自己身體和靈魂，沒有做過犯法的事，我甚至基本沒有緋聞﹗我沒有靠任何人幫助，現在自己努力賺錢養活自己及家人，我認為我絕對對得住香港小姐的名銜﹗」

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