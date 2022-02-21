吳謹言《尚食》沿用《延禧攻略》套路　大膽床戲挑戰電視劇尺度

內地女星吳謹言，憑電視劇《延禧攻略》為觀眾熟悉，短時間由新人一炮而紅，劇中吳謹言飾演的魏瓔珞和許凱飾演的傅恆，有緣無分，未能在一起，所在二人在新劇《尚食》再次成為一對，被觀眾視為再續前緣，彌補遺憾之作，新劇中以明朝的尚食局為背景，令人聯想到韓劇《大長今》，甚至連戲服也十分接近，被視為內地版《大長今》，至於吳謹言能否超越李英愛，大家要拭目以待啦。

吳謹言新劇《尚食》其實也是《延禧攻略》套路，小宮女最終當上皇妃。（影片截圖）

吳謹言新劇《尚食》，講述明代永樂年間，為招待源源不絕的各國使節團，永樂帝昭選天下女子之善烹者入宮加入尚食局，而江南少女姚子衿，少年時曾偶遇隨朱棣暗訪農家的朱瞻基(許凱飾)，對他一見鍾情，於是精心學習繪畫烹飪，不惜離開家族遠赴深宮，追求心中所愛。劇中除了一班掌膳之間的明爭暗鬥，姚子衿更不慎捲入宮廷鬥爭，一步步踏上母儀天下之路。

吳謹言在《尚食》跟許凱成為一對，彌補《延禧攻略》的遺憾。（影片截圖）

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該劇雖然以《大長今》形式包裝，但除了加入烹飪環節，其實跟《延禧攻略》的套路更接近，也是講述少女入宮，努力向上爬，而今次吳謹言也算是豁出去，接受了角色的大膽設定，包括半裸沐浴，跟許凱激烈接吻，還有不少浪漫床戲，也遠遠超越《延禧攻略》的尺度，在二人的愛情故事之上，大灑鹽花，令劇集增添了不少追看元素，值得期待。

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