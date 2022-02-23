【二十五二十一】男歌手生得太靚竟撞臉金泰梨　網驚：真係好似樣

韓劇《二十五，二十一》由金泰梨、南柱赫主演，不過有台灣網友看了之後，都忍不住驚呼女主角金泰梨在劇中的髮型，看起來就跟台灣歌手持修一樣，因此紛紛大呼「持修你怎麼在那」。



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《二十五，二十一》講述在整個世界因IMF金融危機而動盪不安的1998年，22歲的破產富二代白易辰（南柱赫 飾）和18歲高中擊劍希望之星羅希度（金泰梨 飾）第一次見面，互相喊出對方的名字，三年間不斷的經歷創傷、誤會、最後學會彼此依靠，直到25歲和21歲那一年才相愛的青春成長羅曼史。

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31歲的金泰梨在劇中扮演高中生，長髮公主頭的造型讓台灣網友都覺得很眼熟，後來發現原來與持修的造型很像，「女主畫面一直想到持修……怎麼辦」、「原來不只我覺得像持修」、「真的好好看，雖然我不時會想到持修」、「我的畫面都是持修 怎麼辦」。

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