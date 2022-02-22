張繼聰連續兩天無視寒冷　「面不改容」跑15公里：自律嘅人最可怕

近日香港氣溫寒冷，部份地區更是低至七度，令不少市民都會選擇留在家中取暖，再加上受到疫情影響，令到不少人大安旨意擁有不出門的理由，不過張繼聰似乎是一位例外。近日他連續兩天在社交平台上載了兩條自己外出跑步的短片，見到他在寒冷天氣的情況下堅持外出跑步。

張繼聰選擇在寒冷天氣下外出跑步！（IG/@louischeung2013）

在前日（20日）的影片中張繼聰說：「今日放假，温度我check過大概七度，我確定跑15K（公里），有少少驚，對腳雪條咁凍」，當時的氣溫不但寒冷而且還在下雨，透過影片也能感受到外面的寒冷天氣正在滲透出來，不過見張繼聰很快就完成了15公里的長跑，更笑言：「15K完成啦，面不改容，easy！點解面不改容呢，因為凍到僵咗」。而昨日（21日）張繼聰再次挑戰寒冷天氣下跑10公里，連自己都講：「知唔知咩人最可怕？係自律嘅人」。一班網民表示佩服：「呢幾日肯落街跑都係勇者」、「係我人生學習對象」。

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