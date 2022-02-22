陳嘉佳喊住自爆畀人呃錢　誤信靠食中藥輕鬆減磅：我真的太單純

陳嘉佳（細細粒）近年都在內地發展，香港的事業則放緩腳步。細細粒經常都中港兩地走，近日又離開香港去到上海工作。到上港隔離期間，細細粒不忘拍片跟網友分享隔離生活。早前細細粒才在抖音表示不需要減肥，怎知道過了不夠一天，又改口說減肥，但內容是因為要減肥被騙財了。

細細粒拍片先說隔離期間看到電視有一款廣告，有瘦身的效果，但並不是要去吃西藥，而是中藥，「不用節食，不用做運動，就是調理身體那個體質，就可以輕輕鬆鬆的一個月幫你去掉10斤到12斤左右，這誰不心動。」

前幾日先拍片話唔減肥。（抖音）

然後細細粒決定去微信找這間店咨詢一下，聊了大約半小時左右，然後便決定付錢，她說：「我付了最貴的價值，就是$3360（人民幣），這是120天的中藥給我試一下，他說『是能瘦50-60斤哦』。」說到這細細粒便深呼吸一口氣，然後用一個懷疑自己的語氣說：「我應該沒有被騙吧，還是我真的太單純，因為我剛剛在群裡面跟我八個小伙伴說這個事情大都說我被騙，不會吧，這廣告我看了半小時，我覺得一點都沒有騙人呢。」

細細粒到目前還是繼續幫這間公司說好話，雖然最後說到想哭，但是她最終認為沒關係，錢也付了，先試一個月再告訴大家成效。不少網友看完這影片都留言寫道「確實被騙了」、「應該直接看醫生會比較好」、「香港明星被騙了」。

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