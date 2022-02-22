三月韓劇︱安普賢打擊軍隊腐敗惡行　晉久拯救女兒決戰連環殺人魔

疫情持續，宅宅們最怕鬧劇荒！不用怕，今年三月再有多部強檔韓劇在「黃Viu煲劇平台」隆重登場，包括韓國首部軍事劇集《軍檢察官多伯曼》和驚慄韓劇《優越的一天》。

將於2月28日首播，由新一代上位男星安普賢、甜姐兒曹寶兒主演的韓國軍事劇集《軍檢察官多伯曼》講述為錢從軍的都倍萬（安普賢飾）和為了報仇而成為軍檢察官的車友仁（曹寶兒飾）相遇後，一起打擊軍中黑暗腐敗的惡行，並逐漸成長為真正軍檢察官的故事。

《軍檢察官多伯曼》將於2月28日起，每週一二深夜在黃Viu上架。

出道八年的安普賢年前以奸角彈起，去年夥拍「最美小三」韓素希出演復仇劇再度人氣急升，是次聯手「戀愛劇專業戶」曹寶兒主演動作愛情劇集《軍檢察官多伯曼》，令人期待二人的化學反應；另外，實力派演員吳娟受、金永敏亦有份參演，配角陣容強勁！

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至於3月13日首播，改編自同名漫畫的全新驚慄韓劇《優越的一天》則講述平凡消防員李浩哲（晉久飾）為了拯救被綁架的女兒，必須在24小時以內找出連環殺人魔的故事。

《優越的一天》將於3月13日起，每週日深夜在黃Viu上架。

《優越的一天》是晉久時隔3年回歸小螢幕的作品，劇中他飾演女兒被綁架的消防員李浩哲、河道權化身追蹤連續殺人魔的殺手裴泰鎮，李源根則是雙面殺人魔權時宇，三人將會呈現緊張刺激的追逐戲碼！外號「愛家魔人」的晉久首次扮演「女兒傻瓜」角色，可說是本色演出，尤其引發觀眾關注！

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另外，日本醫療綜藝《健康就要X》和資訊節目《無所不教！全民大學校》分別在3月16日和3月23日獨家登陸「黃Viu煲劇平台」，節目更設有日語和粵語版本，適合所有觀眾安坐家中免費吸收健康知識、擴闊眼界。