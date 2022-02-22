新冠肺炎｜張惠雅未接種疫苗不幸確診　無助想喊：匿埋喺廁所

第五波疫情來勢洶洶，演藝圈亦宣告失守，連日來已經有多名藝人相繼宣布確診新冠肺炎，前HotCha成員張惠雅（Regen）今日（22日）在IG Post出快速測試結果指自己已確診，並透露於20號凌晨發病，初時發病病徵覺得周身骨痛、發冷：「發得燒係一定會發冷，然後我就食咗日本嗰隻感冒藥，食完好快見效喉嚨唔太痛，不過藥力退咗都係有發燒發冷，但係又唔算嚴重，之後兩日都係燒下唔燒下，同埋開始喉嚨痛，但係我又唔係痛到好嚴重定係我忍得痛定點，今日22號起身喉嚨痛好咗啲，咳都係一兩聲，痰都係一兩篤，我無幫自己探過熱，除咗去買快速測試時候門口嘅探熱，不過係人都知個探熱係廢嘅，我頭先度到係三十五點幾度。」



張惠雅（Regen）宣布確診新冠肺炎。（IG@regenc）

Regen透露在今日幫自己做檢測：「雖然我認同共存，但係因為顧及其他人包括屋企人感受，全程我都好小心隻手揸住支酒精消毒液長期噴自己對手同我自己……我匿埋喺廁所幫自己檢測（係咪諗到個畫面都覺得好可憐），超快，一分鐘唔使就已經出咗兩條線。咁我msg屋企人啦，啊媽就打電話畀我，我又唔敢聽，因為唔想喺廁所大大聲講我確診咗，到時我真係困喺廁所幾日都無得出嚟。當時屋企人冇叫我返屋企，因為佢哋都驚一驚，諗起唔知可以去邊度，返西灣嘅話又要再一次吹風淋雨，覺得好無助，我喺車上面好想喊，但係又唔喊得因為啲眼淚會有病毒，最後好在得到屋企嘅批准，而家返咗屋企，決定困自己喺房唔沖涼直到negative為止。」

Regen今日幫自己做檢測。（IG@regenc）

Regen亦有列出自己近日去過的地方，並透露自己沒有接種疫苗：「自己無打針，唔太擔心，都係傷風感冒咁樣，睇下之後幾日病情點樣我update下畀大家知。原本都覺得中Omicon係遲早嘅事，前幾日未知自己中嘅時候仲嘆氣點解要呢個時勢吹病自己要自己喉嚨痛兩次，所以當我見到positive嘅時候係鬆咗一口氣，而暫時最心噏係返到屋企嗰下見到隻貓對住我喵喵叫而我唔可以瘋狂摸佢錫佢，驚佢覺得我唔理佢。」不少圈中好友包括謝安琪、蘇皓兒、湯怡、Aka等都有留言表示希望Regen早日康復！