一起走過｜楊玉梅爆劉松仁臨時加戲兜巴星　被寸未夠班做女主角

下月5日便踏入57歲的楊玉梅日前與前亞視小生甄志強（小強）一起接受港台節目《一起走過》訪問，分享當年入行後的起起跌跌。楊玉梅是1990年三料亞姐季軍，同時兼得最上鏡小姐及完美體態獎，同屆冠軍是吳綺莉、亞軍施綺蓮。她當年得獎後簽約亞視發展，備受力捧成為一線花旦做女主角，然而背後卻有不少辛酸。

楊玉梅與甄志強一起接受《一起走過》訪問。

楊玉梅憶述當年被武術指導徐二牛鬧的事，她說：「記得選完美乜都未學過就要拍古裝做女主角，同湯鎮業拍《劍神不敗》（又名《傲劍至尊》）。我又未做過戲又未去過訓練班，拍古裝係好難，我仲要係一個俠女，嗰時真係慘，女仔未學過就要紮馬，徐二牛一嘢拍落我大髀話『你唔好以為自己選完美出嚟就做女主角，我都唔明點解可以搵你做女主角？唔打得，我都唔知點選人，紮個馬都唔識！』，我直情好hurt。（有無喊？）有少少眼淚啦，嗰時瞓又無得瞓，又唔食lunch，要練喺張木凳度耍雜技轉碟，因為唔想NG累到人收唔到工，真係好唔開心，我真係唔識，但公司畀我唔通唔做？我都要做，我真係未讀過訓練班，今時今日做戲都係全部靠經驗，被人鬧、闖禍或者NG，直至到今日咁樣。」

楊玉梅曾被徐二牛寸。(影片截圖)

另外，提到曾與不少前輩合作，楊玉梅又大爆一段令她傷心爆喊的經歷說：「我喺電視台5年真係辛苦。記得嗰時同劉松仁拍《碧血青天珍珠旗》，可能自己真係好新，有場戲我有4頁紙對白，講我慢慢講到喊，佢就無乜對白，試完位又無乜嘢，當開始roll機佢真係兜巴「啪」打落嚟，我直情呆咗……（劇本無掌摑戲？）無，佢打完我呢巴我真係慢慢一步步講對白，由無眼淚到好慘，一步步講完對白，我就喊到收唔到聲，然後大家一齊睇playback，睇完自己直衝咗出廠喺度喊，收拾好心情形返入廠，松哥仔就話『呢巴做得好呢，幫到你做戲喎，掂呀，你做得非常之好』，我話你唔驚我呢巴之後唔記得晒啲對白咩？佢話唔驚，覺得我做到。到呢一兩年再撞到佢，都仲同佢講番呢件事，佢話梗記得啦。」

她還再爆與劉松仁合作的軼事，指有場戲對方要抱起她跑，提議用替身或鏡頭遷就也不肯，最後雙雙仆倒地上，她說：「啪一聲，佢成個人壓住我，搞到我乜都歪晒，呢啲係我好難忘記。」