鏡中鏡︱姜濤MV打鬥場面即學即拍　武指梁博恩讚專業：冇嗌辛苦！

MIRROR人氣王姜濤上月推出第九胎《鏡中鏡》，歌曲以自身經歷以及成名後的心路歷程作為背景，從中明白到人生最大的敵人從來不是別人，而是自己。MV中更連場激鬥，被多人包圍追打的姜濤以一敵眾殺出重圍，看得姜糖們熱血沸騰。這幕打鬥場面的動作由《一秒拳王》武術指導梁博恩設計，博師傅接受《香港01》訪問時分享當日的拍攝情況，更大讚姜濤認真專業：「佢從來冇嗌辛苦，永遠覺得好好玩。」



MV中，姜濤被多人包圍追打至遍體鱗傷，最後一幕被「自己」揸槍指着頭時卻報以微笑。（影片截圖）

博師傅提到《鏡中鏡》MV分開兩日拍攝：「晚上12點開始拍通宵，總共分兩日拍。一日喺大埔天橋拍，封咗天橋擺啲廢車，追跑同打。另一日就喺香港戲劇中心拍，姜濤跑同跳過啲障礙物。其中一日就我同埋啲Dancers度招，設計動作。」

他續指姜濤因工作忙碌，事前未有時間一同排練，拍攝當日姜濤即學即打。博師傅大讚姜濤聰明：「當日大家早少少到，即場學即場打。佢好聰明，學咗唔係好耐，好多動作都OK，時間唔係好夠拍，加上落雨地下滑要停一停，變相度咗嘅動作用咗三份二。」

打鬥場面是由《一秒拳王》武術指導梁博恩設計，博師傅接受《香港01》訪問時分享當日的拍攝情況，更大讚姜濤認真專業。（IG/ @pokyan_leung）

以從未接觸過打戲的情況來說，博師傅大讚姜濤專業及主動：「佢從來冇嗌辛苦，永遠覺得好好玩。成日驚打得唔好，主動搵我好有禮貌問『可唔可以再試一次，再打一次？』唔使埋位休息嘅時間，就會過嚟試動作。好肯學，我同佢講邊啲動作唔好，試下改，佢就會重覆打幾次，有啲拳、Double位，佢未拍過打，好肯做，係一個好好嘅演員。永遠試到最好先去拍，現場排咗起碼6、7次。可能跳開舞，記招都好快，模仿能力高。」

除了激鬥場面外，姜濤亦要在天橋上奔跑，博師傅笑言他不單只體能好，連平衡力都一樣很好：「一Roll機要佢跑成段天橋，又冇乜點喘氣。拍嗰日突然落雨，啲廢車要反車，漏咗好多機油喺地下就好跣，有啲Dancer跣低。佢就好似溜冰咁，跑跑下跣住去，話停就停，有幾次極速跑，但又可以煞停。」今次的合作，令博師傅回憶起上一次與姜濤拍攝護膚品廣告的情況：「嗰次佢第一次吊威也，開頭覺得辛苦，但一正式拍攝又做得好好。攞平衡，姿體知道點樣喺鏡頭前靚，都冇點教佢動作，喺半空飄浮又做得好好。」

點撃睇博師傅所設計的動作及姜濤拍攝情況：