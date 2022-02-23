飛虎3壯志英雄｜黃宗澤吳卓羲評女角　蔡思貝最調皮陳瀅勁蝦人

劇集《飛虎3壯志英雄》已於無綫（TVB）播出，卡士陣容堪比同樣現正於TVB熱播中的電視劇《家族榮耀》，包括苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安等人；女角方面，則由姚子羚、陳瀅及蔡思貝領銜主演。



《飛虎3壯志英雄》卡士強勁，戲中更有不少床上戲。

近日黃宗澤（Bosco）和吳卓羲（Ron）接受TVB娛樂台《Star Talk》訪問。談及戲中辛酸，Ron認為要在早上7點拍10次跳樓戲最辛苦。而Bosco透露拍一打十、一鏡到尾戲份時，因嚴重缺水導致雙腳抽筋，他說：「當時正值炎夏，Full Gear啦，仲要喺一個人闊啲啲嘅窄巷裡面打。拍完之後諗住輕鬆啲啦，點知開始抽筋，但唔係一般嘅抽筋。最慘嘅係由左腳腳掌開始抽，旁邊有救護員喺度幫手拉，拉完冇事啦，點知右腳又開始抽，點知搞掂之後，左腳又開始抽返，我就話唔係呀嘛！」

黃宗澤和吳卓羲受訪分享拍劇趣事。（《Star Talk》節目截圖）

Ron在劇中則有多位女伴，受外人稱羨。Ron就笑言對付蔡思貝不容易，他直言：「好吃力㗎你知唔知呀！我又要查案，又要著飛虎Full Gear，又要對住蔡思貝呢啲咁調皮嘅。」至於姚子羚方面，Ron則形容姚子羚有一場戲很主動，但卻將「動」說成了「頓」，他笑言是因為提起這場吻戲都心有餘悸，才讀錯字，惹來全場爆笑。他坦言：「佢有一場戲係好主頓（動）㗎！諗起我都餘悸呀！嗰場戲其實係姚子羚錫我嗰場，係喺醫院度，因為我救咗佢阿哥。佢覺得，想出門口，欲言又止咁，最後都係錫我啦咁樣。我去到現場先睇到劇本，見到要錫喎！」雖則當日才知要拍吻戲，Ron仍然專業地完成了戲份。

另一邊廂的Bosco則「伸冤」表示被陳瀅欺負，他開玩笑道：「我今次對住陳瀅，我仲要喺戲裡面畀佢恰喎！戲入面佢蝦我，真係離晒大譜。」提及與陳瀅親熱戲，問到是否蜻蜓點水式接吻，Bosco則笑住否認，更「投訴」拍床上戲時犧牲色相不特只，更遭陳瀅強被，他說：「蜻蜓？點水都冇呀！一個飲醉酒，第二朝瞓醒，就已經喺張床度，過程都冇呀！仲要犧牲色相，凈係著住條底橫呀！總之一瞓醒就瞓喺我隔籬，掀開張被得返條底褲。陳瀅仲要搶走咗我張被，我得返條底褲，跟住去就衝咗入去廁所，跟住我阿媽入嚟，我即刻攞枕頭遮住自己。」

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《飛虎3壯志英雄》床上戲片段：