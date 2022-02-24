專訪︱粉絲苦等三年　Jeremy@MIRROR終出單曲《半》：係最好時機

Unicorns等足三年，終於收到偶像Jeremy（李駿傑）推出個人作品的好消息，欣喜若狂在社交平台轉發消息時，Jeremy同樣急不及待與粉絲們分享這份最好的禮物。看到MIRROR兄弟相繼「單飛」，等待的過程心急嗎？他一臉認真回答「冇，覺得自己未夠」。2022年2月22日推出單曲《半》，日子易記之餘，對Jeremy來說，這是最好的安排。三年時間讓內向的他累積自信、改善唱歌技巧，由以前最怕做訪問，變成今天從容地在鏡頭前訴說新歌故事。



2022年2月22日推出單曲《半》，日子易記之餘，對Jeremy來說，這是最好的安排。

性格內向曾懷疑是否適合入行 敞開心扉靠與自己對話

Jeremy最新個人作品《半》講述世界有很多面向，有黑有白、有善良有邪惡，但在好與壞之間，大家總會拒絕接受壞的一面。但作為一個人，是需要接受自己不同的面貌，了解、正視內心最渴望的，努力變成自己想成為的人。初入行的Jeremy曾拒絕接受自己性格內向，更一度懷疑是否適合加入娛樂圈：「以前唔鍾意講嘢、唔鍾意表達自己，會收收埋埋。但入得呢行唔可以咁內向，有時會好拒絕自己嘅呢一面，又冇辦法令自己外向，好矛盾不停掙扎好辛苦。而家慢慢接受、放開自己，多啲同人分享自己，慢慢打開個心就好好多。」

敞開心扉的方法，Jeremy以「好似好戇居」來形容，不過卻十分有效：「同自己傾偈、問自己問題，『你鍾唔鍾意今日嘅自己？』內心第一下聲音就係答案，了解內心想法再慢慢調整。其實自己係想做得更加好，不過之前冇勇氣、冇自信，對每件事都好驚，而家多咗自信，令自己做到想做嘅事。」

初入行的Jeremy曾拒絕接受自己性格內向，更一度懷疑是否適合加入娛樂圈。

劉美君發掘妖艷氣質 曾擔心觀眾難以接受

參加《全民造星》時，劉美君發掘Jeremy獨有的妖艷氣質，同時奠定他往後的表演路線。在台上總是充滿自信的他，原來曾擔心觀眾難以接受：「好感激劉美君老師話我知可以行呢條路，如果唔係唔會有呢首Solo。過程有好多掙扎，驚太中性會令人唔舒服，唔夠膽放開去做。」

三年來帶來多個妖艷演出，背後卻花了很大勇氣衝破心理關口。直到演唱會上表演《Monster》後獲得好評，令Jeremy信心大增，而新歌和MV繼續採用擅長的妖艷風格，他直言要為聽眾帶來窒息感覺：「每一次不停說服自己，你得嘅，去做喇。演唱會《Monster》嗰種邪、妖、霸氣令我覺得要做呢樣嘢，Solo係根據呢個表演去諗，MV同首歌風格都係姣啲，令人覺得好窒息嘅感覺。」他透露MV造型作出了兩個新嘗試：「用白色眼線筆畫咗對翼嘅眼線，搽黑色同紅色指甲油。好擔心會太過女仔，但出到嚟好Match音樂同環境，整件事啱啱好，好正。」

新歌和MV繼續採用擅長的妖艷風格，他直言要為聽眾帶來窒息感覺。

入行兩個月完成人生願望 出單曲希望大眾更認同MIRROR

《半》講述人的面向，同時亦提到人的慾望，問到Jeremy加入MIRROR後的慾望，他一臉滿足說入行兩個月已經達成：「想成為男團成員，跟住就係開演唱會，兩個月就搞掂晒，人生願望已經完成咗。呢段時間不斷探究緊下一個願望，而家想畀香港同其他地區觀眾知，MIRROR 12個人都有唔同特色，可以做到12種唔同風格嘅音樂。」

事事以MIRROR為前題的Jeremy，連出單曲都與MIRROR有關。他坦言出Solo的慾望不算大，嘗試出是希望大眾能更加認同MIRROR：「出Solo意慾唔係太大，本身好冇自信，好care身邊人對我嘅評價。如果人哋畀唔到信心我，我就會退縮。而家嘗試係想大家更加認同MIRROR，6位成員出歌有6種風格，我係第7個都可以畀到第7種風格，相信之後8、9、10、11，12都會有唔同風格。」

他坦言出Solo的慾望不算大，嘗試出Solo是希望大眾能更加認同MIRROR。

粉絲等足三年 Jeremy認為「一切是最好的安排」

縱然Jeremy出Solo意慾不大，Unicorns卻等足三年。三年時間，Jeremy形容一切是最好的安排：「呢三年畀咗好多自信同力量我，除咗Fans，有11個兄弟喺背後支持我，令我更加有勇氣去出Solo。啱啱出道時，好驚做訪問，因為唔鍾意講嘢，好辛苦唔知講咩好，佢哋唔會迫我但會慢慢引導我做訪問，到而家可以自如啲去做個人訪問，都係因為佢哋，好感謝佢哋。」

隊友相繼推出單曲，等待的過程心急嗎？他一臉認真否認：「上年話有機會出，咁就延遲到今年。過程冇心急，覺得自己未夠，今年係最好Timing。《半》如果係上年嘅我去唱，係唱唔到，因為首歌好難唱，需要多一年去訓練自己，令自己更有信心去挑戰Solo。所有嘢都啱啱好，就係最好嘅時間。」

Unicorns等足三年終推出單曲，Jeremy形容為「一切是最好的安排」。

花姐曾指聲線太薄 努力學唱歌證明自己

在《調教你MIRROR》中，花姐曾列出Jeremy暫時未能單飛的原因，分別是身形太薄、高音唱得好但聲線太薄，唱歌好聽但持久聽時感覺刺耳。重提當時的感受，Jeremy坦言沒有特別難過，事關他知道自己存在的問題：「知有問題但一直改唔到，嗰時未搵到好夾嘅老師，同埋唱歌方法一直都錯。當時都覺得唱高音有啲吃力，雖然每次都唱到個音，但唔係一個靚位置，好似摙出嚟咁。不停搵老師打好根底，而家唱高音會實淨啲，唔會好似以前咁尖。」

如今終於達到花姐要求，Jeremy在背後確實下了不少苦功：「花姐有講我高音方面有時會尖，都特登跟老師學咗好耐，令把聲厚實啲。仲有身形，會去做下gym，清楚自己唔好嘅地方再慢慢克服。演唱會時收到出Solo消息，《Monster》好高音好難唱，嗰個表演都Prove到我嘅進步，令花姐有信心畀我出Solo。」

相信Jeremy在《全民造星》哭訴不甘成為隱形人的一幕，令觀眾深刻又心痛。Jeremy如今從容地談起舊事，表示心態已經完全不同：「嗰時比賽大壓力，人氣唔係好高，又受到批評，好多嘢加埋嗰下就爆咗出嚟。而家出道三年，同MIRROR經歷咗大大細細嘅風雨，而家唔係一個人，係11個人撐住我，成件事爭好遠，而家有咩事都會問佢哋攞力量，起碼有佢哋就唔會孤單。」訪問期間，他多次提到MIRROR，亦慶幸萬大事都有11位兄弟在背後扶持，「最愛MIRROR」一員絕對是當之無愧，而他一直的努力，相信各位都已經從《半》中感受得到。

場地：212 Studio

服飾：Versace

Hair：Man Chan @ Chic Private I Salon

Makeup：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre