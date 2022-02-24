廖子妤為《半》MV做連環殺手　變態程度榮升新恐怖女王

廖子妤在《半》MV中被黑暗面侵佔，不停殺人。

MIRROR成員Jeremy（李駿傑）solo成功，新歌MV《半》找到廖子妤(Fish）任女主角並飾演連環殺人犯。愛到要殺人呢個舉動，其實已非首次喺廖子妤嘅作品中出現，喺HMVOD劇集《向西聞記》中，飾演去到台灣散心嘅佢，遇上扮台仔嘅ToNick成員恆仔，並認定對方是真愛。二人在發生關係後，廖子妤在食物中投毒，並在對方清醒但動彈不得的情況下，用刀𠝹出鯨魚圖案，之後再自殺，過程變態又恐怖。劇集去到尾聲才交代廖子妤一直在進行「藍鯨」遊戲，該遊戲最後一個任務是自殺。近年在世界各地時有發生「藍鯨遊戲」，去年在內地有3名小六女生相約在校園4樓跳下。

上完床就殺。

喺《向西聞記》中，又係為愛而殺。

而在電影《智齒》中，廖子妤係飾演被社會遺棄的吸毒者，由於左手被斬，所以生活十分頹廢，直到遇上飾演拾荒者嘅池內博之，二人猶如情侶一樣。不過池內博之其實係一名連環殺手，而他更經常在犯案後，將受害手的手切走，並當作禮物送給廖子妤。《智齒》被封為年度最暗黑港產片，首次扮演癮君子的廖子妤為貼近角色，特地去到觀察吸毒者在街上打針的過程。

電影《智齒》改編自內地知名網路犯罪心理小說作家雷米的同名作品，極為黑暗。

31嘅廖子妤自馬來西亞來港發展，無論是處女作《末日派對》側面全裸上陣、《同班同學》全裸演出、《智齒》殘疾毒販、劇集《地產仔》男性化打扮、《梅艷芳》與王丹妮對唱一幕，每次都令人眼前一亮。而憑《梅艷芳》、《智齒》入圍金像獎「最佳女配角」，更是大熱人選。

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