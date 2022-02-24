無綫失守所有劇組全面停工　抗疫應急措施「早識別早隔離早治療」

本港第五波疫情持續肆虐，本地娛樂圈亦告失守，已接連有多名藝人確診。無綫電視城近日亦再陷疫情恐慌，繼月初有多位幕後人員初步確診後，「聲夢學員」潘靜文上周於《勁歌》錄影前作快速測試時也初步確診，今日有消息指周嘉洛亦都證實初步確診了。新劇《法言人》也有幕後員工確診，據知，無綫有見現時多位台前幕後均染疫，故所有劇組將全面停工，由今日開始至星期一（28日），當中包括曾有人確診的《隱門》、《法言人》及《回歸》、《曙光》，《愛．回家之開心速遞》以及《破毒強人》。

周嘉洛被指初步確診。(周嘉洛IG)

無綫亦於今午發出疫情通告，內容如下：

無綫電視一直肩負社會責任，自疫情發生至今，香港情況開始急劇惡化，本台各部門主管一直緊守法則，就抗疫應急行政工作作出多次會議；定下多項「應急抗疫措施」，並配合衞生防護中心及政府各部門最新指引，負起抗疫為主體的營運責任，以確保廣播流程不受影響；而香港特區政府一直倡議的「早識別、早隔離、早治療」為本台抗疫應急措施的重要指引。

本台今(24)日接獲通知，收到幾位職藝員同事通知發現初步確診，為保障職藝員同事安全及避免社區交叉傳播，本台已即時停止所有戲劇組錄影廠及外景拍攝工作，相關拍攝地方實時進行徹底消毒、深層清潔，以確保在絕對安 全情況下才恢復拍攝。

公司將繼續與衞生防護中心作出緊密聯繫，全面配合中心的防疫指引及安排。