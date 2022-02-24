TVB台前幕後都中招　《開心速遞》監製證實劇組全面停工

第五波疫情爆發，確診人數上升，演藝圈亦開始有藝人中招，TVB也有藝人受感染，先前就有「聲夢學員」潘靜文，今天（24日）周嘉洛亦都證實初步確診了，嘉洛備受TVB力捧，目前在拍攝劇集《回歸》。而早前傳因為張景淳暫時未能回《愛‧回家之開心速遞》拍攝，因此高層決定找周嘉洛回去救亡。昨日（23日）同樣為《回歸》拍攝的吳偉豪於IG post了嘉洛在化妝間Set頭的情況，可見嘉洛頭耷耷，看來無晒精神，疑似已經出現病態。

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據知TVB多個錄影廠已經進行進行大消毒，每日都要拍攝的《愛‧回家之開心速遞》也須停廠一星期，以保障藝人和工作人員安全。《愛‧回家之開心速遞》的監製林建祥接受《香港01》訪問時證實停廠一事，他說：「我哋依家進行緊消毒，會停廠同停外景，要全面消毒。另外工作人員都會檢測，安全啲，因為大家都唔知會係邊到受感染。停幾多日呢，就切底消毒啫，演員係等公司匯報，所以唔知，暫時都停5-6日，睇公司指引。」在《愛‧回家之開心速遞》飾演賈名昇的鄒兆霆在IG Story看見他發布了一張去馬鞍山流動檢測站進行檢測。

鄒兆霆去咗檢測。（IG：chow.st）

TVB進行大消毒。（資料圖片）

另外TVB的新劇《法言人》傳有幕後員工確診，現時多位台前幕後都中招，因此TVB決定將現時所有在拍攝的劇集全面婷工。包括《隱門》、《法言人》及《回歸》、《曙光》，《愛．回家之開心速遞》、《破毒強人》。

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