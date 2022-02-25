專訪|｜黃妍自認知名度低：唔知點令大家知道我存在

黃妍坦言一直沒有為自己設時間線，只懂向前衝，最終成功衝上了叱咤舞台。雖然未能得到所有人的認同，但身體的工作人員、歌迷、家人都為她感到高興。(陳順禎攝)

出道4年，黃妍（Cath）首奪「叱咤樂壇女歌手銀獎」，之不過，當她在台上熱淚盈眶時，唔少網民都同問「邊個係黃妍？」幸好這些小插曲並沒有對當事人造成太大的影響或困擾：「我都唔知點令大家知道我存在，哈哈！不過身為唱作人，唯一可以做就係唱好啲、寫好啲。我知好多人唔知我係邊個、甚至於係從未聽過我啲歌，但其實大家真係可以聽聽我啲歌，再睇少少訪問，咁可能會了解我多啲。」

「拎獎都係開心一、兩日，因為我本身好理性，有同自己講今年要做好啲，但我又唔可以因為呢個光環而將佢變成壓力 。」(IG圖片）

黃妍入行前做做文職工作，收入尚算穩定，所以入行至今，父母並不屬於非常支持的類型，爸爸更會偶爾潑冷水，但頒獎禮當晚，爸爸應該是看到了不少負評，故特意打給黃妍，安慰她繼續做自己就可以了。「其實我拎獎當晚已經收到haters DM 『WHO THE X ARE YOU』我又冇所謂，平時我都唔會睇comment，只係叫同事睇完再話我知有咩要留意或者知，因為當中其實有好多都係純粹想發洩。其實我係好欣賞haters，因為你睇YouTube，唔鍾意其實可以就咁閂咗就算，但haters會去按dislike，甚至係要特地喺IG搵我出嚟再DM。」因為早已明白有幾多人鍾意你，就有幾多人唔鍾意你，所以黃妍沒有太過介懷。「拎獎之後嗰個星期好人tag我，原來佢哋都係朋友介紹先認識黃妍。」

同公司的林奕匡亦是唱作人獎項的常客，黃妍不時向對方請教。(ig圖片）

去年獲莫文蔚邀請，負責為《原來…什麼都有可能》作曲，這種認可絕對能令黃妍信心大增。「唱作人呢個獎絕對係目標，但又真係冇研究過點先可以拎到，以前見到Phil（林奕匡）交歌好密會好有壓力，但我本身好抗拒比較，唔想因為人哋狂出歌而打亂自己。」

除咗留言，黃妍連討論區都唔多睇，她說:「我其實面對同接受到 ，之不過唔想花太多時間。」（陳順禎攝）

叱咤過後，一切依舊，推出全新作品《Little People》，概念源於村上春樹的《1Q84》—即使平日有多理性，一旦遇上愛情都會變得渺小、卑微。曾在愛情中被背叛的黃妍，如今選擇寧缺毋濫。「拍咗拖第一年就感覺到佢有啲嘢，但一直唔敢出聲，甚至覺得佢都唔係好差，如果要過下半世的話，佢又真係好似可以。但其實當時每次同佢出完街拍拖都唔開心，分手前嗰一個月係完全冇見，最後係佢用短訊話不如算啦。我選擇唔出聲係自私、唔想攸衰人，同埋寧願佢負我。」