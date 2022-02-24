Anton前度借愛犬IG暗指被搶男友：有人羨慕到要出手「爭取」幸福

林欣彤（Mag）日前在社交網站自爆疑似初步確診新冠肺炎，意外引發第三者風波。ONE PROMISE鼓手Anton隨即認愛承認正與Mag拍拖，強調對方並非第三者。不過與Anton拍拖七年的前度女友Christy早前借歌曲《殘忍》作出控訴，意有所指戀情有第三者介入，多年感情換來男友無情離棄。



ONE PROMISE鼓手Anton隨即認愛承認正與Mag拍拖，強調對方並非第三者。

昨日（23日），Christy在愛犬Captain的IG寫下長文，扮愛犬說話反擊舊愛Anton兼疑似串爆林欣彤出手「爭取」幸福。她先表明網頁原本由4人團體經營，不過最近的方式有所改變：「媽媽會不定期upload我最新嘅相或片畀大家睇，絕對係最新最真實嘅我，唔係舊相嚟㗎！因為媽媽唔會用舊相扮新相，更加唔會拎人哋影嘅相扮自己影。」

Christy在愛犬Captain的IG寫下長文，扮愛犬說話反擊舊愛Anton兼疑似串爆林欣彤出手「爭取」幸福。

之後再爆出愛犬的IG密碼被惡意刪改，而密碼只有兩個人知道，作惡者呼之欲出：「噚晚想登入我嘅社交平台嘅時候，突然間發現被人惡意破壞同刪改密碼，搞到入唔到去，仲有post 被人delete咗！好彩最尾都救得返，一路以嚟，其實密碼都只係得兩個人知，作惡者呼之欲出。我都唔明白點解曾經愛我嘅人一離開就可以突然變咗另一個人咁，原來反轉狗肚就係屎。世途真險惡，但係我相信呢個世界仲有善良，做衰嘢嘅人自然有惡報。」

Christy在愛犬Captain的IG寫下長文，扮愛犬說話反擊舊愛Anton兼疑似串爆林欣彤出手「爭取」幸福。（IG圖片）

Anton認愛林欣彤強調並非第三者 前度女友IG發文：劈腿是慣性

Captain繼續為媽媽Christy發聲，指有偽人羨慕別人的戀情，羨慕到要出手「爭取」幸福，再次意有所指戀情遭「第三者」介入而被分手：「曾經媽媽為咗一個人放低原本嘅生活，全心全意去幫人打理人哋嘅生活同工作大小事情，而家媽媽諗番都唔開心，因為覺得自己好蠢。不過而家媽媽自由啦，以後全心全意只係愛我Captain一個。曾經亦有某位好鍾意『怎麼可以吃兔兔』嘅偽人話過好羨慕人哋同媽媽可以相愛咁多年，可能就係因為太羨慕，羨慕到要出手『爭取』幸福。不過媽媽而家唔要啦，送咗畀你，因為媽媽唔識『怎麼可以吃兔兔』，自愛女人最好命！」最後更提到：「我呢隻『開心單親狗』絕對『單親不孤單』！」

Christy日前轉發帖文，沒有指名導姓留言：「劈腿是慣性，說謊更是隨性。#偽人」。（IG圖片）

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