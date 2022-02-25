內地網紅梅愛偲炫富娶烏克蘭美女　帶家人躲地下室趕製五星旗自保

近日俄羅斯跟烏克蘭局勢升溫，當地受到戰火洗禮，內地網紅梅愛偲移居烏克蘭多年，曾炫耀娶了烏克蘭美女，太太更穿上內衣包餃子而揚名，並經營起跨國相親公司，但隨著局勢升溫，他只能帶上妻女躲進地下室，更急忙以紅布加上卡紙，趕製五星紅旗自保，還說現時最值錢是中國護照，希望可以帶上家人回國。

梅愛偲身處烏克蘭，帶同妻女躲在地下室，並掛上五星旗自保。（微博圖片）

由萬呎豪宅變成簡陋地下室，戰火無情。（微博圖片）

梅愛偲在山東大學考試落榜，遂到學費便宜的烏克蘭讀書，而他於2014年開始成為網紅，緣於他展示了自己的烏克蘭美女老婆，穿上內衣在包餃子，被網民稱為人生勝利組，之後開始經營跨國相親俱樂部，安排中國男士到烏克蘭娶老婆，又教導當地女子學習中文，而一次相親活動就要收取6萬5千元人民幣費用，在當地21年，梅愛偲住在萬呎豪宅，太太達莎梅更跟他育有一名女兒，生活美滿愜意。

梅愛偲曾炫耀娶了烏克蘭美女做老婆，還展示老婆穿內衣包餃子。（微博圖片）

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不過隨著俄軍入侵烏克蘭，梅愛偲一方面執拾行李走難，同時拍攝當地的情況，他更自嘲成為了戰地記者，而在影片中，見到有爆炸火光，梅愛偲一家亦躲進了地下室，急忙用紅布及黃色卡紙，手製五星紅旗，打算掛起來自保，他拍片表示現時最值錢是中國護照，正等待中國駐當地大使館回覆，希望可以帶同家人回國，辛苦經營半生，隨時一鋪清袋。

下圖有梅愛偲烏克蘭炫富生活：

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同場加映陳靜靚相：