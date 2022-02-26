阿嬌鍾欣潼自爆渴望生BB　與賴弘國婚後積極備孕身形暴脹惜難圓夢

由鍾欣潼（阿嬌）、蔡卓妍（阿Sa）及容祖兒（Joey）主持的內地綜藝節目《因為是朋友呀》日前圓滿結束，三人在節目中真情流露，深厚姊妹情令人羡慕。在最新一集中，經理人霍汶希（Mani）透露阿嬌曾渴望做媽媽，生一個BB，而阿嬌亦坦言：「對，沒結成，不是就是……（結得成）結成沒有……對，計劃趕不上變化。」一番說話令人心酸。



霍汶希大爆阿嬌一直好想生BB。（影片截圖）

可惜事與願違。（影片截圖）

一番說話令人心酸。（影片截圖）

阿嬌在2018年5月與有台灣「醫界王陽明」之稱的賴弘國結婚，婚後她就積極備孕，更因而發福不少，2019年她與賴弘國一起參加內地節目《吐槽大會》，阿嬌在節目中大方承認：「其實不用金姐催我生孩子，我跟我老公已經在備孕了，因為這個，我胖了20多斤（10幾kg）所有人見到我都很驚訝，還備孕？不是已經懷上了嗎？」其實阿嬌在婚後多次被影到身形暴脹，她亦曾在接受訪問時透露自己早已凍好了3顆卵子備用，但由於當時適逢賴弘國開診所創業非常忙碌，遲遲未能飛去香港「配種」，令造人計劃一拖再拖。

阿嬌在婚後發福不少。（視覺中國）

阿嬌在內地節目《吐槽大會》中大方承認積極備孕，更因而身形暴脹。（影片截圖）

可惜最後事與願違，這段婚姻只維持了短短14個月就結束，對於兩人離婚的原因，眾說紛紜，當時阿嬌低調處理離婚一事，幾乎從未提及賴弘國，但賴弘國反而在社交平台發長文指阿嬌早在2018年於美國洛杉磯舉行完婚前排隊後，態度就變得冷淡：「我問妳為什麼，妳跟我說妳後悔了，妳沒有很愛我，覺得自己不適合婚姻，我們討論了許久，還是決定再一起努力。」直至賴弘國收到分居協議書，他才接受現實，並指「只是她不愛我了。」他更自爆因為受離婚打擊抑鬱而消瘦不少，體重一度下降12公斤，並剖白至今仍不解為何被阿嬌「退貨」。

阿嬌曾為賴弘國醫美診所開幕撐場，當時兩人在台上十指緊扣，非常恩愛！（視覺中國）

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賴弘國將離婚的一切責任歸咎於女方，惹來網民紛紛為阿嬌抱不平。而曾揚言不會再結婚的賴弘國早前宣布向新女友Alice求婚成功，並透露女友已經懷孕，預產期在8月，第三度結婚的賴弘國終於即將升格做爸爸。而阿嬌在離婚後感情一直未有着落，看來要一圓做媽媽的夢想還要再耐心等候。

曾揚言不會再結婚的賴弘國早前宣布向新女友Alice求婚成功，並透露女友已經懷孕，預產期在8月，第三度結婚的賴弘國終於即將升格做爸爸。（IG截圖）