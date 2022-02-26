李樂詩患乳癌切除兩邊乳房　堅強面對重建義乳痛苦：發炎傷口又爆

李樂詩去年8月身體檢查時，發現有乳癌，她第一時間告訴老公Ted，當時二人都十分不知所措。(ig圖片）

李樂詩（Joyce）去年八月確診乳癌，並在醫生建議下接受手術，切除兩邊乳房。日前她接受陳志雲訪問時，表示當自己被告知有乳癌時，由於唔知有幾嚴重，所以第一時間諗仲有幾耐命，而在等待化驗結果的整個星期，都十分害怕。「因為我三個小朋友都好細，如果媽媽唔喺度佢哋點算。」

日前接受陳志雲訪問時，提到目前仍在接受建建乳房手術。

李樂詩表示由於及早發現，所以無需要做化療。「切除乳房係咩感覺？至少係冇咗癌，但又真係冇左（乳房），重建都要時間，我到而家都未搞掂晒，仲處理緊。」Joyce透露由去年至今，已先後接受4次手術：「因為(義乳重建)有好多步驟，做咗4次手術，好似唔係好work咁，又擺入去又拎返出嚟，發炎、傷口又爆，有好多問題，去年係不時出入醫院，而家情況暫時係ok。」

Joyce表示手術時被注入色素，所以整個人整個人又青又綠，老公見到時十分緊張，以為她有什麼事。

節目中，Joyce提到當年與杜德智分手後約一年左右，便認識了現任丈夫Ted。「一開始朋友帶佢嚟睇我演唱會，但當然佢完全唔識中文，佢睇完覺得好好，但我朋友唔肯介紹我比佢識，直到兩年後我哋先再見面。」她指Ted當時十分進取，二人第一次約食午餐一食就三個小時。「佢當時覺得she's the one，我覺得呢個男仔幾好，但唔係好適合我，然後佢話想跟我學唱歌，佢係五音不完，但都堅拎每星期嚟上堂，落堂就一齊食飯。」Joyce話當時有意介紹Ted予好姊妹認識，但朋友都認為Ted只係對Joyce有好感，Joyce其後在屋企人的鼓勵下，與Ted相處，最後才開花結果。