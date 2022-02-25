Jennie@BLACKPINK美國LA大屋曝光　擁私人泳池私隱度高

BLACKPINK成員Jennie繼公開在韓國居住的近4,000萬別墅後，她日前在YouTube驚喜曝光位於美國洛杉磯的大屋。雖然不及韓國的豪宅驚人，但位於美國的大屋亦擁私人游泳池等，26歲的小富婆生活惹人羨慕。



Jennie@BLACKPINK近4千萬別墅公開 4600呎樓底高達3.5米

Jennie位於美國LA大屋擁私人泳池，但她卻表示一次也沒有用過。（YouTube截圖）

Jennie早前上傳在美國工作的Vlog，順道首次公開她位於LA的大屋。從影片中可見，大屋擁私人泳池，亦被植物包圍，私隱度不錯。對比Jennie在韓國居住的高級別墅「the house」，美國的大屋更着重溫馨感，小型開放式廚房連接飯廳，感覺開揚。

Jennie家的開放式廚房似乎不算大。（YouTube截圖）

三個落地大衣櫃放滿Jennie的靚衫。（YouTube截圖）

按圖參觀一下Jennie的LA大屋：

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Jennie亦有公開衣帽間的部分，房間內三個落地衣櫃放滿她的愛衫，但粉絲都覺得這並非偶像所有衣服。雖然未有更多關於Jennie大屋的資料，但從她外出散步的片段可見，她居住的小區空曠之餘，大部分建築都走簡潔高級路線。不少粉絲都以為Jennie到海外工作會以酒店留宿，表示想不到她在洛杉磯亦有家。

Jennie間中也會在LA家中拍照：

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Jennie居住在LA時，她最常做的就是在小區內散步。（YouTube截圖）

順道參觀一下Jennie居住的小區：

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