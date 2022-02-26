陳敏之大爆胡定欣挑剔嚇怕異性　羨慕對方住海景豪宅：租都唔平

陳敏之經營的YouTube頻道節目《Chi Chat》日前請了好姊妹胡定欣做嘉賓，節目中除了大爆處女座的胡定欣私下要求高，更稱她強硬外表嚇怕異性！

陳敏之大爆方力申曾認為胡定欣好惡！（影片截圖）

陳敏之在節目中透露非常羨慕胡定欣豪宅外的大海景：「你IG嗰啲夕陽，我見到心諗好巴閉咩而家，我好辛苦呀，你嚟幫我湊呀，你對住海喺度吟詩作對，我真係覺得好正……你租都唔平（你都負擔得起），真係唔得，你生就知，咩都畀晒個仔。」據知，胡定欣目前住在清水灣豪宅「傲瀧」，與王浩信、袁偉豪，周柏豪等人做鄰居，她更經常對住一望無際的大海曬太陽。

胡定欣豪宅擁無敵大海景！（IG/@nwuuu）

單身生活令不少朋友羨慕！（IG/@nwuuu）

陳敏之又大爆處女座的胡定欣比較挑剔，對自己要求高，而胡定欣亦承認：「其實對人哋要求仲高，唔係一件好事，尤其係對人，我對自己要求高係OK，但對身邊嘅嘢更加高要求，因為永遠身邊嘅嘢係永遠你都控制唔到，但你又要有要求喎，所以大個咗，經歷多咗，你就知道要點樣將處女座嘅特質去平衡。你就係知道自己要求多，麻煩，首先呢個係你自己嘅諗法，你自己嘅要求，但係咪等於一定係最好呢？唔一定。」

陳敏之又大爆處女座的胡定欣比較挑剔，對自己要求高。（影片截圖）

陳敏之稱聽不少男同事覺得胡定欣好嚴肅，更指方力申因覺得胡定欣好惡而未有考慮追求。對此，胡定欣稱：「講咩呀你？大家見到嘅我係工作環境嘅我哋，私底下嘅你唔會無啦啦喺鏡頭見到，BB……我又唔想分享，嗰個係工作。」而胡定欣亦曾在節目《單對單》中透露眼看同期成長的朋友都已成家立室，亦不諱言曾經歷尋覓伴侶的沮喪……