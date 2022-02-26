車淑梅引用離婚夫妻比喻俄羅斯烏克蘭　網民圍剿失言即刪post道歉

早前俄羅斯正式出兵烏克蘭，兩國終於開戰。資深傳媒人車淑梅昨日於她的Facebook出post，引用了朋友的比喻去解釋有關烏克蘭的處境，內容是以離婚夫婦去比喻俄羅斯與烏克蘭，大意如下：

「20多年前，烏克蘭與前夫（俄羅斯）離婚，幾個孩子也歸了她，前夫對她也很夠意思，給了不少錢還留下了不少家產，之後前夫俄羅斯還替她還清了2000多億的債務！擺脫了前夫，她開始與村霸（老美）及一幫浪公子（西方）開始眉來眼去，這倒也罷，她居然完全聽順村霸和浪公子們的，勾搭在一起對前夫圍攻，前夫很生氣，於是硬搶回來一個孩子～克羅米亞！於是她開始懷恨開始做夢了，想嫁給北約家族，仗勢擠壓前夫，而村霸老美並不想娶她，只想利用她來欺負她前夫俄羅斯，她還時不時地對另外兩個孩子（盧甘斯克和頓涅茨克）動不動就拳腳相加，逼得這倆孩子天天哭著找爹，那村長惡霸一直在一旁拱火，只是時不時地送點過期的東西（彈藥），她自以為有人撐腰，對前夫更加放肆挑釁，前夫忍無可忍，帶著家夥沖過來把倆孩子保護起來，這下她連同村霸及那幫浪公子全都慫了。」

資深傳媒人車淑梅。(車淑梅fb)

豈料車淑梅此post卻惹來了連登網民的圍剿，批評她亂說一通，胡亂比喻。未幾車淑梅便刪了該post。她於今日出post道歉表示：「較早前輕率轉發了一段訊息，自覺不恰當，謹此致歉！衷心祝願世界和平！」