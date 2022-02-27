雨僑難忍老公粗暴致遍體鱗傷　羅力威竟反駁：你唔識得讓開兩格嘅

雨僑（Ava）與羅力威結婚近四年，育有一歲半女兒Harper，Ava不時在社交平台分享一家三口的溫馨合照，幸福美滿。日前Ava孖老公羅力威一起拍片，在YouTube Channel大談兩人之間最嚴重的一次鬧交及最不能容忍對方的事。Ava表示夫妻之間鬧交鬧得最嚴重的一次是爭論應否請工人姐姐，她坦言獨力湊B實在太辛苦，完全不夠時間休息，還要打理家務，令她當時有少少產後抑鬱，所以她希望請人幫手分擔，但羅力威卻堅決反對：「我以為湊BB唔係一件好辛苦……冇我想像中咁辛苦嘅事嘅，之前，會覺得冇小朋友之前喺屋企其實咩都搞得掂㗎啦，家頭細務對我嚟講係一啲好簡單嘅嘢。」



羅力威原本認為湊BB不會太辛苦。（YouTube影片截圖）

兩人因應否請工人姐姐而起爭執。（YouTube影片截圖）

由於不想與陌生人同住，希望保留個人空間，所以羅力威極力反對，但Ava直言當時兩人情緒都好差，鬧交亦非常傷感情，幸好最後兩人達成共識，請了一位工人姐姐幫手，解決了問題。之後羅力威開始逐項數Ava的「缺點」，例如插頭永遠插不實、煲水沒有蓋好蓋、撻煤氣爐時間過長、煮飯用太多碗碟等等，他又擔心Ava沒有關好門，一而再再而三地問她，搞到Ava不厭其煩：「然後佢就會喺全日餘下嘅旅程，每五分鐘就會問你一次，『其實頭先你有冇閂好門呢？你係咪真係覺得有閂好呢？係咪真係閂咗呢？』佢就會問足一日喇。」

羅力威逐項數Ava的「缺點」。（YouTube影片截圖）

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而講到Ava最不能容忍的事，就是羅力威每次坐到她身邊時都會大力撞到她，她形容老公是「炮彈式坐低」和「核爆式躺平」，搞到她遍體鱗傷，甚至在她懷孕期間都要不斷提醒對方才能避免被傷到，但羅力威就反駁道︰「你見我嚟緊，你唔識得讓開兩格嘅？」Ava隨即講道︰「黐筋㗎！你見到人坐喺度，你望清楚先坐落去，但你攤開手腳坐埋嚟！」羅力威更還擊︰「成日遞隻腳出嚟俾人踩嘅，喺後面，貼到你實一實，你估我想踩嘅咩？」最後Ava總結道：「你唔好喺佢嘅360度嘅一尺範圍內出現，你就唔會受傷。或者佢行緊過嚟，你就好避開喇！」

Ava形容老公是「炮彈式坐低」和「核爆式躺平」，搞到她遍體鱗傷。（YouTube影片截圖）

但羅力威就反駁道︰「你見我嚟緊，你唔識得讓開兩格嘅？」（YouTube影片截圖）

不少網民睇完片後都留言大讚Ava EQ高，容忍度更高，並狠批羅力威太過自我中心，脾氣差又難相處，不過Ava就力撐老公：「可以講下佢嘅優點，有姐姐之前洗衫晾衫洗碗基本上煮飯以外所有家務都包辦，係唯獨洗碗會有怨言，其他從不抱怨。我嘅大小事項喜好佢全部都一清二楚，喺我有咗嘅時候連煮飯都努力嘗試，近一整年我完全可以做廢人，由兩年幾前開始接管我生意，一星期六日full time返office，代替我位置管理所有事項，包括當年上HKTV mall，真係多過50字我都唔想睇。IG husband影相拍片永無托手踭，亦都會自己進修不停進步。佢可以比一般人細心、嚴謹同專注，總之你付託佢嘅永不hea做，咁樣講，除咗照顧小朋友真係另一個世界嘅事，其他任何老公嘅本分佢都做足。」亦有網民認為他們夫妻之間相處非常真實，性格互補，互相包容，值得學習！

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