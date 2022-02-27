《彈珠人生》李敏鎬尹汝貞隔空鬥戲　交織韓國移民世代奮鬥史

Apple TV+ 原創韓劇《彈珠人生》（Pachinko）日前推出兩分半鐘官方預告片，進一步披露這套注目度極高的話題新劇更多片段和情節。劇情由日本殖民朝鮮時期展開，女主角順慈是整個故事的核心人物，牽引著一個韓國家庭、四個世代在不同時空下的悲歡離合。

預告率先披露少女順慈（金敏荷飾）與有背景的商人漢水（李敏鎬飾）發生戀情，身穿白色西裝的李敏鎬帥氣登場，與少女順慈在工場邂逅的畫面令人印象深刻。而憑電影《農情家園》(Minari) 勇奪奧斯卡最佳女配角的尹汝貞飾演年長時期的順慈，片中可見她活到 1980年代，不時回首前塵往事，又與韓裔美籍孫兒 Solomon （Jin Ha 飾）的成長互相呼應，尹汝貞的精湛演技更令人動容。

《彈珠人生》取材自韓裔美籍作家李珉貞暢銷全球的同名小說，原著情節講述順慈離開家鄉前往日本，延展成一部講述在不同地方面對逆境、尋找自我認同與發現勇氣的動人史詩。作為 Apple TV+ 首部設定於韓國、日本及美國不同時空、劇情展現三種語言的原創連續劇，演員陣容除了李敏鎬、尹汝貞，亦有美劇《愛情生活》（Love Life）韓裔美籍男星 Jin Ha、美劇《吸血鬼後裔》（Legacies）男星 Soji Arai、《F9 狂野時速》女星澤井杏奈（Anna Sawai）、藍絲帶獎最佳女配角南果步等參與演出。《彈珠人生》將於 3 月 25 日首播三集，其後逢星期五推出一集，全劇共八集。