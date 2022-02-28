王祖藍拉隊北上掘金 TVB星成內地綜藝收視保証

早前無綫（TVB）首席創意官王祖藍被指不滿鍾嘉欣失落視后，與其他高層鬧翻，更拉大隊北上拍綜藝節目，以示抗議。而跟隨祖藍北上到湖南衛視亮相皇牌綜藝節目《你好星期六》的TVB藝人包括視帝王浩信、高海寧以及張振朗。節目於周六（26日）正式出街，4人組成「好6團」，一出場便以粵語吟詩詞，包括李白《靜夜思》、李清照《如夢令·昨夜雨疏風驟》等，又合唱《定風波》，內地觀眾紛紛稱讚用粵語演唱《定風波》令人耳目一新。



4人表演完後便自我介紹，其中以張振朗的普通話最有香港特色，更榮升最新港普代表。隨後王祖藍又以「牛腩麵」、「番茄醬」等介紹粵語九聲六調。4人又分別組隊玩大電視，用粵語競猜詞語，最後高海寧隊答對9題，與眾人舉杯慶祝。

身為TVB力捧藝人的王浩信在表演中獲得最多單獨鏡頭。首度於內地綜藝節目亮相的張振朗知名度輸給另外兩人，但由於港普的節目效果好，對答頻有笑點，故獲內地網民評為表現最佳。而高海寧則在王祖藍說話期間雙手用力握咪，略顯緊張，但表現尚算不俗，惜鏡頭和話題則輸給王浩信和張振朗。

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其實，當傳出王浩信、高海寧、張振朗將登上《你好星期六》的消息時，已有不少人熱烈討論，更有內地網友發文認為這集收視必爆。實際上，除了香港藝人要靠綜藝節目擴大內地知名度外，近年不少內地節目均會邀請香港藝人作嘉賓增添睇頭，尤其以TVB藝人最受歡迎。例如近來收視連續下跌的《你好星期六》，由於以往TVB劇集在內地深受歡迎，尤其以廣東地區為甚，故現仍存有一定影響力，因此早前已邀來視帝黎耀祥、鄧萃雯、蔡少芬等人亮相拯救收視。除了蔡少芬、鄧萃雯在節目中大爆經典劇集《金枝慾孽》的幕後小故事外，黎耀祥和鄧萃雯以「劉醒」和「九姑娘」的身份演唱劇集《巾幗梟雄》主題曲《紅蝴蝶》更是話題十足，期間又播出劇集片段，內地網友直稱「爺青回」（內地網絡潮語，意指重遇昔日熟悉事物而感到喜悅），一時惹起熱討，節目更被指找到了提高收視的必勝方法。

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