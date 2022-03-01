90歲胡楓自爆唔識用快速檢測劑︰我唔識用，等啲後生教我

新冠肺炎肆虐全球，本地最近更爆發第五波疫情，不少圈中人亦不幸「中招」。例如早前周嘉洛及羅樂林先後確診新冠肺炎。無綫為應對有關情況，已暫停所有錄影廠景，藝人化妝間、多個錄影廠亦已進行大消毒及清潔，亦叫所有台前幕後工作人員都接受快速測試，以策安全。而劇集拍攝亦會停拍5日。不少藝人都會每日做快速測試，以求安心。但使用快速檢測包有相關的處理程序，圈中的資深演員們未必可以很快上手知道怎用，而他們又有什麼抗疫的特別措施呢？《香港01》記者電話訪問了他們有關以上的情況。



羅蘭姐表示近來沒有拍劇了。（資料圖片）

現年87歲的羅蘭之前亦有為TVB拍劇，但她表示近來已停拍了，她也沒有回TVB拍劇。羅蘭姐表示要問朋友，教她用快速檢測包，她直言︰「唔係我點識啫？（難唔難啊？）都幾複雜啊我覺得。（要問工人姐姐？）佢熟手啲。」被問到她對疫情有沒有擔心，羅蘭姐坦言擔心，她說︰「好多人染到啊！（有冇打疫苗？）打咗！打咗兩支，過幾日打埋第3支。」為減少與人接觸，她差不多一星期沒有外出，「係出去買餸，買食嘅食品咁㗎咋，唔係出去行街，唔係出去飲茶㗎！冇飲茶冇行街好耐啦。」

對於疫情，丹爺直言︰「唔使話咁緊張嘅，緊張過頭反而唔係咁好呢！ 」（資料圖片）

有份拍《愛·回家之開心速遞》的劉丹（丹爺）直認劇集停止拍攝，要「休息幾日」，被問到有否用快速檢測包，78歲的丹爺好醒目，他說︰「有！個個都識用啦而家！是但一個人都識用啦。（喺屋企休息吓？）係啊係啊！（會唔會擔心啊？）冇咩擔心啊，大家小心啲，注意吓衛生，防吓啦，唔使話咁緊張嘅，緊張過頭反而唔係咁好呢！」丹爺表示一向也是沒有什麼必要也不會外出，除了買餸之外，他強調︰「唔使話咁緊張嘅！（都好少同孫女出去？）冇咩必要都唔出去㗎啦！人多嘅地方就盡量避免啲啦。」他自己亦有打疫苗。

修哥表示有10幾日沒有外出。（資料圖片）

而年屆90歲的胡楓（修哥）平時都盡量少出街。修哥自言暫時未有工作，所以不用回TVB。提到快速檢測劑，他表示︰「我要用啊，不過未用，我唔識用，等啲後生教我。」修哥笑言「冇出街好耐」，「有好多飯局我都推晒。（幾耐冇出街？）我諗10幾日啦！（買餸呢？）工人姐姐去買嘅。（打咗疫苗？）打咗，梗係要打啦。」講起孫仔孫女，還有曾孫，他表示也少見了，「佢哋都係視像會議，哈哈！唔係孫仔㗎啦，係曾孫，同啲曾孫傾偈。（喺屋企會唔會好悶啊？）唔悶唔悶！一啲都唔悶，最梗要識得點樣去打發自己啲時間，我喺屋企行來行去，又睇吓電視，又做吓自己啲嘢，好容易過一日！」他又補充道︰「唔出街就係防疫！」

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