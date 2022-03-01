雪姨盆菜片出事再「上水」話想做一個更好嘅人　網民唔收貨︰好假

有「富貴YouTuber」之稱的雪姨上月在YouTube拍片點評酒店和茶餐廳的盆菜，批評茶餐廳的出品水準不夠高，引來大量網民洗版式留言罵她不夠公道，引發公關災難，雖然她之後已在社交平台道歉，但網民明顯不收貨。事件發生超過一個月，雪姨日前再在YouTube上載新影片，內容是講「實踐斷捨離」，她在言談間講到自己個多月來面對難關的想法，網民對她的片段就反應兩極。



雪姨的盆菜片在爆負評後已被下架。（YouTube@Snow E）

雪姨開頭指好耐未試過一個月都沒有拍YouTube片，之後她分享到自己想斷捨離的5樣事物，片段中，雪姨透露過去個多月除了經歷人生低潮之外，在她的指甲店領養的貓，約兩星期前一夜之間心臟病離世了，令她感受到人生無常，「人生一定有好多高高低低，經歷緊係低潮嘅時候，睇你點樣面對困境，然後喺一堆碎片之中企返起身，做一個更好嘅人。」之後她又透露經歷了這個幾月的沉澱，「我會見到有好多自己不足嘅地方，我係搵返自己拍片嘅初衷，都覺得之前走得太快，審視咗自己之後，覺得自己仲有好多嘢好有進步嘅空間，反而係令我更加想做好每一條片嘅content，過去做錯嘅嘢，我一定會努力改變，嚟緊我都期待有你哋繼續陪住我，做一個更好嘅人，做一個更好嘅YouTuber。」

雪姨終於又再拍片，在片段中她表示希望自己成為更好的人。（YouTube@Snow E）

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雪姨提到覺得以前自己沒有好好照顧自己的，以前覺得每一日都是捱一捱就可以過去，「我以為自己經歷過咁多林林總總嘅嘢，都會應該幾堅強，但係真係一個人生低潮嘅時候，原來我冇想像中咁堅強，喺呢段期間我就諗，令自己個內心再強大啲，將成件事消化，然後再鼓起勇氣企返起身，變成一個更好嘅人。」片段中，感受到她的聲音和語氣比以往不同了，比較沉實。有網民就表示支持她，留言道︰「人有邊個未做錯過啊？最緊要反省」、「每個人都會犯錯 你有心改過既話」等，但持相反意見的網民就留言道︰「真係想令自己做更好嘅人，應該直接第一條片就道歉」、「好假」、「不如拍條片道歉左先」等等，意見兩極。

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