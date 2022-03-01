陳展鵬簽約做歌星唔夠兩年公司執笠　重談地盤撈散工：唔使睇面色

J2全新節目《人夫放假約出去滾》由林盛斌（Bob）主持，節目中Bob以台式火鍋盛宴款待嘉賓，最新一集請來陳展鵬，展鵬與Bob無所不談，笑言年輕時候很壞，常常出去浦：「我係頑皮嘅，咁我又唔會犯法嘢，出去浦一定會，讀書點會唔去睇女仔，去下Clubing，中環大部份都去晒，我哋專企埋啲俗稱狗公位，一杯嘢玩成晚。」

《人夫放假約出去滾》由林盛斌（Bob）主持，今次請咗展鵬做嘉賓。（影片截圖）

當Bob談到演藝事業，展鵬坦言那時候並不是想做演員，只是同學們做什麼，就陪他們一起，「我最記得有一次演藝學院都收咗我，但我又唔知道要畀錢，同時我哋又報咗工業學院，又教小朋友打乒乓波，TVB藝員訓練班又收，都幾好。」

之後選擇入讀訓練班後，展鵬認為是開心好玩，但絕對不是順風順水，更可以說是不如意：「我諗每一個人入呢行都會有不如意，但就係好精彩同開心。做咗兩三年都覺幾辛苦，辛苦係捱唔到，冇時間休息，我以前做運動員係11點瞓，但嚟到TVB凌晨4點起身，放工又天光先放。個時拍戲唔興有凳，係啲大哥大姐先有得坐，我哋就企，有時十粒鐘。個段時間係要捱囉，生活節奏同體能搞唔掂。」，過了一年後這個辛苦階段，演藝事業開始順利，由三千多月薪加到六千幾，當年是很高人工，再加上接Show，接到變爆Show。

展鵬話曾經有段時間冇乜錢。（影片截圖）

有段時間是展鵬的人生交叉點，究竟是選擇歌唱事業還是拍戲事業呢？因為那時候唱片公司寶麗金看中展鵬沒有經理人合約，想簽他做歌手，展鵬那時候只有18-19歲，並不太了解有經理人和沒有經理人的分別，所以最終選擇了唱歌，然後電視台工作全面停止，他說：「其實都好失望，喺TVB都做咗一段時間，本身想雙線發展，但就只能夠二選一，然後入咗去寶麗金唔夠兩年執笠。夢碎咗唔緊要，但冇錢，唔知之後點行，又唔想冇嘢入返TVB，唔想咁樣，然後好彩識咗出面電影公司人去拍電影，但又唔夠一年又冇。個段時間一高一低，5-6年係輸比自己，個段時間又返地盤，日日都有糧出，又唔使睇人面色，都有$300一日。」

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