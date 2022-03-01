飛虎3壯志英雄｜郭晉安憶曾着錯紙底褲「吊威也」︰溶咗！

劇集《飛虎3壯志英雄》（下稱《飛虎3》）在無綫（TVB）播放中，雖然在內地已率先播完，不過劇集的卡士陣容強大，依然吸引不少捧場客。《飛虎3》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘和陳豪領銜主演，郭晉安、梁競徽、蕭正楠、王敏德、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等藝人也有份主演。早前郭晉安和梁競徽接受TVB娛樂新聞台《StarTalk》主持王鎮泉的訪問，三度奪得「視帝」的郭晉安竟自爆自己的一大弱點，就是「吊威也」，更試過有一次拍戲着錯紙底褲「吊威也」而鬧出令人尷尬的場面。



郭晉安在劇中的角色亦正亦邪。（YouTube影片截圖）

郭晉安在劇中是一位生意人，但他竟然也要「吊威也」。（YouTube影片截圖）

郭晉安飾演的杜文彬是藥廠老闆，遇到梁競徽飾演的許森（原名董志健），他是化學博士，所以郭晉安就招攬梁競徽加入公司，但原來梁競徽加入公司背後也是有陰謀的。二人的角色也算是亦正亦邪。郭晉安在劇中雖然不是飛虎隊隊員，但原來也有一個驚險的動作場面，有一幕是見到他從行人天橋跳到橋下的車上，目測幾米高，非常驚險。他笑言拍劇前有問過劇組他要不要操肌，但劇組就跟他說他是生意人，最好整肥自己有個肚腩，又跟他說他不用拍打戲，當時郭晉安就安心了，他續說︰「點知嗰日朝頭早同我講『喂，你要吊威也』，嘩！我驚到！我真係好多年冇吊過威也，以前真係夠膽死喺城樓吊落嚟，NG再嚟過，（我話）『好啊！再嚟過啊！』」

郭晉安講起之前在TVB拍戲的「吊威也」經歷。（YouTube影片截圖）

梁競徽飾演的許森（原名董志健）是一名化學博士。（YouTube影片截圖）

當郭晉安拍《飛虎3》的跳橋戲時，他大爆當時真的好驚，他要踏上木箱再跨過了欄杆跳落去，「我諗我試咗成一個鐘，我起碼嘥咗大家一個鐘時間，我先至完成到嗰個shot。」當主持問他如果之後再要他「吊威也」，他會否OK，郭晉安當堂呆了幾秒，笑說︰「唔知！睇吓點啦，吊威也有好多種嘅。」

郭晉安要在天橋上跳落去。（YouTube影片截圖）

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講起「吊威也」，郭晉安分享了一次難忘又尷尬的經歷，他說︰「嗰時喺TVB拍戲的確係辛苦，每日可能瞓2、3個鐘頭，包括沖涼啊，又要瞓得着啦，沖完涼之後你又冇底褲，咁點呢？咪去便利店買啲紙底褲囉，頂住先，一日一條，好方便嘛，點知嗰日就要吊威也，我又着住條紙底褲，吊完威也之後，個助手要幫我拆個威也嘅時候，一手將我三條橡筋，因為已經溶咗啦嗰條紙底褲，得返三條橡筋一手掹開，（佢話）『唔好阻住啊』，就幫我拆個威也。」一旁的梁競徽笑言︰「掹嘅時候你有冇啲緊張？」郭晉安苦笑說︰「其實我就自己望自己，（心諗）仲可以做啲咩呢？我又攰啦，我真係寧願瞓覺，你畀個床褥我，畀幾百萬嘅錢我，我寧願要張床。」之後服裝工作人員就遞條褲給他着。郭晉安又自嘲說︰「講真，我好似問過人，到而家都冇人會着紙底褲吊威也嘅。」

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