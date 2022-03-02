傳《東張西望》主持「一蚊Joe」確診　胡定欣後TVB再三人中招

「一蚊Joe」游莨維為TVB《東張西望》外景主持。（網上圖片）

日前（28/2）傳出TVB劇組《回歸》爆疫的消息，傳劇組除了周家洛、戴祖儀、馮盈盈等7人不幸感染新冠肺炎（COVID-19），戴祖儀接受《香港01》訪問亦表示現時在家休息當中。今日（01/03）同時胡定欣確診新冠肺炎，據知現時她早前正忙於劇集《破毒強人》的拍攝，同時，劇組已宣布停工，待電視城情況好轉後再作安排。同劇的陳豪接受傳媒訪問時表示，自己回家後絶大部份時間在家中露台生活，就算訓覺，飲食都在獨立房間，嚴如在家自我隔離一樣。

傳無綫（TVB）新聞節目《東張西望》多人確診，外景主持「一蚊Joe」游莨維及兩名導演感染新冠肺炎（COVID-19）。（IG圖片）

除以上提及過的TVB組別，昨日（01/03）傳出《東張西望》的外景主持「一蚊Joe」游莨維及兩名導演感染新冠肺炎（COVID-19）的消息。《香港01》致電游莨維時未獲回覆，而廠景主持Patrick Sir接受《香港01》訪問時，則表示有聽聞過消息，但並不確定。他說：「擔心都冇辦法，因為我哋都冇得走，外景主持有時都要返公司度稿、配音嘅。自己做廠景都好啲，但係做外景主持要出入高危場所，風景相對高好多，有時仲要訪問啲冇戴口罩嘅人。」

Patrick Sir擔任《東張西望》主持。（電視截圖）

他續說，現在自己每天都會用檢測包測驗，確保是陰性才會上班工作，說：「之前《Hands Up》有人唔舒服，太太都戴咗成個星期口罩，而家喺屋企都除返啦。」他透露，現時電視城很多人都是Work From Home，說：「成層6樓（配音樓層）都冇晒人，我都未見過呢個情況，不過我返而家返公司可能就仲安全啲，因為冇乜人。」

Patrick Sir林溥來。（IG圖片）

對於胡定欣確診的消息，Patrick Sir林溥來則指現時劇組已停工，並未收到通知何時復工，說：「農曆新年嗰排我有份拍（《破毒強人》）嘅，我啲戲手主要嘅對手就係胡定欣。」

《東張》外景不時都會遇上好多突發事件，但梁敏巧就表示冇有怕，仲話覺得好有挑戰性好好玩。(ig圖片）

梁敏巧接受《香港01》訪問時，則表示近兩個星期沒有「一蚊Joe」同一日上班，但平時出外景做節目時，同一日的外景主持也會坐在同一間錄音室錄音，而導演的話，出外景就免不了會接觸，她自言每天上班前亦會用公司提供檢測包做檢測。她說：「呢兩個星期我覺得公司好明顯都減少左外景，可以的話都會留喺公司做電話訪問。不過自己都唔擔心得咁多，真係避無可避，返工的話唯有勤洗手，多消毒咪，一食完飯就即刻帶返口罩，而我都算係高危人士，所以呢排都唔見屋企人住。」

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