「黃Viu」橫掃東南亞用戶激增30%逾半億　二月最多人睇係呢套劇？

「黃Viu煲劇平台」最近發表「二月新春收視排行榜」，公布平台上最多人點擊的五大劇集和五大綜藝節目。在劇集方面，冠軍是雨神鄭智薰（Rain）、金汎、Uie和孫娜恩主演的奇幻醫療喜劇《Ghost Doctor》，亞軍和季軍則由漫改愛情喜劇《女神降臨》、話題古裝史劇《衣袖紅鑲邊》包攬，而菅田將暉孭飛的推理日劇《勿說是推理》亦以高人氣打入第四名，成為二月榜單中唯一一部非韓劇，至於第五名則是韓國首部「禁酒令」劇集《花開時想月》。

至於「二月黃Viu綜藝榜」則由人氣韓綜《我獨自生活》、《玩甚麼好呢》、《我家的熊孩子》、《認識的哥哥》和《兩天一夜》第四季分庭抗禮！其中真人騷《我獨自生活》本月嘉賓雲集K-pop紅星，包括SHINee珉豪、Key和WINNER MINO，養眼程度爆燈；新晉男神羅人友亦強勢加盟《兩天一夜第四季》，刺激觀眾追看慾望。

近日母公司電訊盈科發表年度業績，「黃Viu煲劇平台」於2021年按年取得37%的收益增長，每月活躍用戶總數更升至5,860萬名（較2020年增加約30%）！截至2021年12月底為止，「黃Viu」付費用戶人數亦大幅上揚至840萬名（較2020年增加約58%），其中泰國及印尼兩大主要市場增長強勁，菲律賓及南非亦有顯著增幅。

為迎合更廣闊及不斷增長的觀眾群的影視需求，除了專注提供韓國、日本和華語等泛區域性的亞洲娛樂內容外，「黃Viu煲劇平台」將會加大投資Viu Original原創內容，創造更大效益；同時宣布本年度致力製作超過30齣原創作品，並會在所有市場全線上架，惠及所有用戶。

「黃Viu」三月精選節目：