劉穎鏇因「熔斷機制」滯留美國　回港計劃被打斷：注重保護自己先

劉穎鏇（Tiffany）上月飛回美國影畢業照以及探親，未料到香港爆發第五波疫情，政府實施一系列的防疫措施，其中一項是「熔斷機制」，針對澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國國家，禁止所有從這九個地區來港的民航客機着陸香港，這政策實施到4月20日，所以Tiffany便留在美國當地，暫時未能回港。

拍完《隱形戰隊》先返美國。（IG：itstiffanylau）

原定Tiffany也只是計劃短時間留在美國，現在便多了時間陪伴家人。美國的疫情也很嚴重，Tiffany接受《香港01》記者訪問，表示留美時間延長了，在防疫方面也做得很足夠，多數也只是和家人聚會：「真係好耐冇見過媽媽同婆婆佢哋，大部份時間都係想多啲陪佢哋。我身邊嘅朋友都好安全，注重保護自己先，想小心啲，大家一齊見都去少啲人地方，譬如食餐飯或去行下山，大家都小心為主為先。」

《鐵拳英雄》冇宣傳。（IG：itstiffanylau）

而Tiffany主演的劇集《青春不要臉》及《鐵拳英雄》因在美國關係，宣傳全都缺席。目前Tiffany若要回港，最快都要4月20日，Tiffany坦言對工作並未有太大影響，她說：「工作嚟講公司好好，知我美國未返到嚟，所以工作方面會等到我返嚟先安排。」

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