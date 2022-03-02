鄺潔楹副業全線赤字疫情下蝕入肉　無劇拍無工開收入銳減愁爆

本港第五波疫情自月前爆發以來，感染數字屢創新高，疫情嚴峻，政府亦不斷加強收緊一系列的防疫措施。疫情除了威脅到市民的健康，當然也嚴重影響了生活和經濟。自疫情至今2年多，不少藝人的收入都銳減，無工開之餘，就連經營生意都要蝕入肉。去年榮升做老闆娘的鄺潔楹（Judy）就是其中一人。Judy去年中有感本地疫情緩和，便分別投資了曲奇餅、女裝以及健身室的生意，原本生意發展得不錯，豈料卻遇上第五波疫情，令到她非常之苦惱，她受訪時唉聲嘆氣地表示今次疫情對她影響非常之大。

鄺潔楹因參與《愛．回家》一劇而廣受觀眾認識。（IG/@judy.kwong）

Judy透露原定本周要為單元劇《神奇的燈泡》開工，但因為無綫電視城所有劇組現時因疫情而全面停工，故要延期至另行通知。至於副業生意亦令Judy蝕到入肉。她於去年10月投資了6位數字開設的健身室，起初2個月營業額都達標，可是去到今年1月要關閉，就連一對一為學生設計的上門課程都做不到，所以要白交租，雖然業主好好肯減租，但也要交成6位數字。時裝生意方面，Judy表示原定今個月尾推出12款春夏服飾，然而疫情下影響市民的購物慾，所以暫定會延遲兩個月再推出市場。她亦有意充當網紅於網上開直播帶貨。她又謂幸好曲奇餅沒有實體店，不過雖然有接到網上訂單，但疫情嚴重送不到，已經停了2星期。

Judy亦會親力親為賣餅。（IG：@judy.kwong）